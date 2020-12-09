Галицькі хроніки COVID-19: 9 грудня.

Станом на 09:00 9 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 121 308 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1003 нові випадки: 189 – на Івано-Франківщині, 588 – на Львівщині (проведено 1184 ПЛР-дослідження) та 226 – на Тернопіллі (проведено 1201 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 31 летальний випадок: 21 людина померла на Львівщині, 5 – на Тернопіллі, 5 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 грудня (09:00): 30 203 випадки, 226 нових

м. Тернопіль – 55 осіб

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 28 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 15 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 8 осіб

Лановецький район – 10 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 30 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 3 особи

Тернопільський район – 29 осіб

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 11 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 грудня (09:00): 51 375 випадків, 588 нових

м. Львів – 351 особа

Бродівський район – 14 осіб

Городоцький район – 18 осіб

Дрогобицький район – 18 осіб

Жидачівський район – 5 осіб

Жовківський район – 6 осіб

Золочівський район – 26 осіб

Кам'янко-Бузький район – 12 осіб

Миколаївський район – 20 осіб

Мостиський район – 8 осіб

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 16 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 31 особа

Старосамбірський район – 8 осіб

Стрийський район – 7 осіб

Яворівський район – 42 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

9 грудня (09:00): 39 730 випадків, 189 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.