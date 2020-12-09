Галицькі хроніки COVID-19: 9 грудня.

Станом на 09:00 9 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 121 308 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1003 нові випадки: 189 – на Івано-Франківщині, 588 – на Львівщині (проведено 1184 ПЛР-дослідження) та 226 – на Тернопіллі (проведено 1201 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 31 летальний випадок: 21 людина померла на Львівщині, 5 – на Тернопіллі, 5 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 грудня (09:00): 30 203 випадки, 226 нових
м. Тернопіль – 55 осіб
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 28 осіб
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 15 осіб
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 8 осіб
Лановецький район – 10 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 30 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 29 осіб
Чортківський район – 10 осіб
Шумський район – 11 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 грудня (09:00): 51 375 випадків, 588 нових
м. Львів – 351 особа
Бродівський район – 14 осіб
Городоцький район – 18 осіб
Дрогобицький район – 18 осіб
Жидачівський район – 5 осіб
Жовківський район – 6 осіб
Золочівський район – 26 осіб
Кам'янко-Бузький район – 12 осіб
Миколаївський район – 20 осіб
Мостиський район – 8 осіб
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 16 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 2 особи
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 31 особа
Старосамбірський район – 8 осіб
Стрийський район – 7 осіб
Яворівський район – 42 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 грудня (09:00): 39 730 випадків, 189 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.09.12.2020