Галицькі хроніки COVID-19: 8 грудня.

Станом на 09:00 8 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 120 305 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 904 нові випадки: 103 – на Івано-Франківщині, 612 – на Львівщині (проведено 1362 ПЛР-дослідження) та 189 – на Тернопіллі (проведено 1001 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: 10 людей померло на Львівщині, 5 – на Тернопіллі, 5 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 грудня (09:00): 29 977 випадків, 189 нових

м. Тернопіль – 56 осіб

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 9 осіб

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 16 осіб

Кременецький район – 18 осіб

Лановецький район – 6 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 12 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 23 особи

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 грудня (09:00): 50 787 випадків, 612 нових

м. Львів – 447 осіб

Бродівський район – 3 особи

Городоцький район – 18 осіб

Дрогобицький район – 26 осіб

Жовківський райоьн – 4 особи

Золочівський район – 11 осіб

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 3 особи

Мостиський район – 16 осіб

Перемишлянський район – 18 осіб

Пустомитівський район – 9 осіб

Сколівський район – 3 особи

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 18 осіб

Старосамбірський район – 8 осіб

Стрийський район – 16 осіб

Яворівський район – 6 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 грудня (09:00): 39 541 випадок, 103 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.