Галицькі хроніки COVID-19: 8 грудня.

Станом на 09:00 8 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 120 305 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 904 нові випадки: 103 – на Івано-Франківщині, 612 – на Львівщині (проведено 1362 ПЛР-дослідження) та 189 – на Тернопіллі (проведено 1001 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: 10 людей померло на Львівщині, 5 – на Тернопіллі, 5 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 грудня (09:00): 29 977 випадків, 189 нових
м. Тернопіль – 56 осіб
Бережанський район – 9 осіб
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 9 осіб
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 16 осіб
Кременецький район – 18 осіб
Лановецький район – 6 осіб
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 12 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 10 осіб
Тернопільський район – 23 особи
Чортківський район – 9 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 грудня (09:00): 50 787 випадків, 612 нових
м. Львів – 447 осіб
Бродівський район – 3 особи
Городоцький район – 18 осіб
Дрогобицький район – 26 осіб
Жовківський райоьн – 4 особи
Золочівський район – 11 осіб
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 3 особи
Мостиський район – 16 осіб
Перемишлянський район – 18 осіб
Пустомитівський район – 9 осіб
Сколівський район – 3 особи
Самбірський район – 1 особа
Сокальський район – 18 осіб
Старосамбірський район – 8 осіб
Стрийський район – 16 осіб
Яворівський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 грудня (09:00): 39 541 випадок, 103 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.08.12.2020