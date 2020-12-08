Галицькі хроніки COVID-19: 8 грудня.

 

Станом на 09:00 8 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 120 305 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 904 нові випадки: 103 – на Івано-Франківщині, 612 – на Львівщині (проведено 1362 ПЛР-дослідження) та 189 – на Тернопіллі (проведено 1001 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: 10 людей померло на Львівщині, 5 – на Тернопіллі, 5 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 грудня (09:00): 29 977 випадків, 189 нових

м. Тернопіль – 56 осіб

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 9 осіб

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 16 осіб

Кременецький район – 18 осіб

Лановецький район – 6 осіб

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 12 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 23 особи

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 грудня (09:00): 50 787 випадків, 612 нових

м. Львів – 447 осіб

Бродівський район – 3 особи

Городоцький район – 18 осіб

Дрогобицький район – 26 осіб

Жовківський райоьн – 4 особи

Золочівський район – 11 осіб

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 3 особи

Мостиський район – 16 осіб

Перемишлянський район – 18 осіб

Пустомитівський район – 9 осіб

Сколівський район – 3 особи

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 18 осіб

Старосамбірський район – 8 осіб

Стрийський район – 16 осіб

Яворівський район – 6 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

8 грудня (09:00): 39 541 випадок, 103 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

08.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Велика Британія розпочала вакцинацію від COVID-19.
Проте у цій справі можуть виникнути проблеми з початком нового року, коли країна вийде зі законодавчого поля ЄУ.
08.12.20 | | У світі
Поклик
Ірина Калинець
На уродини Ірини Калинець (1940-2012) «Непідвладний безсиллю рук         тягар серця,                         що вмістило в собі цілий світ,                         перелицюваний                         на вподобу свою і волю.                         Розставлені на долоні долі                         химерні постаті,                         що звуться приятелями і недругами...»                         
06.12.20 | | Минуле
Як творяться переконання в добу бульбашок фільтрів?
Дослідження розповідає, як люди поводяться з інформацією, що суперечить їхнім переконанням.
06.12.20 | | Наука
Мама каже правду?
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Цигани до нас на Гуцульщину майже не заходили, їх тут майже не було. Але лакома й тут бували.
06.12.20 | | Дискурси
Віднайдення мови ікони
Роман Зілінко
Ікона є для розмови — з Богом, із собою, для роздумувань, для певного захисту, коли дивлячись на неї, прочитуєш символ захисту, того, що ти не один, що з тобою опікун і приклад для наслідування.
05.12.20 | | Штука
Стрункі та тлусті
Василь МАХНО
«Не біймося, наша спадщина – увесь світ». Ох, як близькі мені ці роздуми і заклики Борхеса! Сподіваюся, що не тільки мені.
05.12.20 | | Дискурси
Молдова: спроба російського реваншу
Максим МУЛЯР
Допоки ще не відбулася інавгурація новообраної президентки Маї Санду, прихильники старого проросійського президента Ігоря Додона намагаються протягти якомога більше шкідливих для країни, але корисних для Кремля законів.
04.12.20 | | У світі
Яка культура, така й прокуратура
Володимир ПЕТРАКОВСЬКИЙ
Те, що офіс Генпрокурора та офіс Президента є насправді одним офісом, стало відомо не вчора. Не до кінця ясним лишається те, як тому зарадити.
04.12.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.