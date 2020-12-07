Галицькі хроніки COVID-19: 7 грудня.

Станом на 09:00 6 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 119 401 хворий на Сovid-19. За минулу добу – 603 нових випадки: 65 – на Івано-Франківщині, 344 – на Львівщині (проведено 1016 ПЛР-тестів) та 194 – на Тернопіллі (проведено 582 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 28 летальних випадків: 19 людей померло на Львівщині, 4 – на Тернопіллі, 5 – на Івано-Франківщині. Летальність від ускладень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 грудня (09:00): 29 788 випадків, 194 нових
м. Тернопіль – 62 особи
Бережанський район – 8 осіб
Борщівський район – 6 осіб
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 18 осіб
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 13 осіб
Зборівський район – 7 осіб
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 2 особи
Лановецький район – 4 особи
Монастириський район – 6 осіб
Підволочиський район – 3 особи
Теребовлянський район – 10 осіб
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 17 осіб
Шумський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 грудня (09:00): 50 175 випадків, 344 нових
м. Львів – 164 особи
Бродівський район - 13 осіб
Городоцький район – 11 осіб
Дрогобицький район - 1 особа
Жидачівський район – 7 осіб
Кам'янка-Бузький район – 8 осіб
Миколаївський район – 27 осіб
Мостиський район – 12 осіб
Пустомитівський район – 26 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 34 особи
Стрийський район – 19 осіб
Яворівський район – 19 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 грудня (09:00): 39 438 випадків, 65 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.07.12.2020