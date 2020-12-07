Галицькі хроніки COVID-19: 7 грудня.

 

Станом на 09:00 6 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 119 401 хворий на Сovid-19. За минулу добу – 603 нових випадки: 65 – на Івано-Франківщині, 344 – на Львівщині (проведено 1016 ПЛР-тестів)  та 194 – на Тернопіллі  (проведено 582 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 28 летальних випадків: 19 людей померло на Львівщині, 4 – на Тернопіллі, 5 – на Івано-Франківщині. Летальність від ускладень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 грудня (09:00): 29 788 випадків, 194 нових

м. Тернопіль – 62 особи

Бережанський район – 8 осіб

Борщівський район – 6 осіб

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 18 осіб

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 13 осіб

Зборівський район – 7 осіб

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 2 особи

Лановецький район – 4 особи

Монастириський район – 6 осіб

Підволочиський район – 3 особи

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 17 осіб

Шумський район – 9 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 грудня (09:00): 50 175 випадків, 344 нових

м. Львів – 164 особи

Бродівський район - 13 осіб

Городоцький район – 11 осіб

Дрогобицький район - 1 особа

Жидачівський район –  7 осіб

Кам'янка-Бузький район – 8 осіб

Миколаївський район – 27 осіб

Мостиський район – 12 осіб

Пустомитівський район – 26 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 34 особи

Стрийський район – 19 осіб

Яворівський район – 19 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 грудня (09:00): 39 438 випадків, 65 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

07.12.2020

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