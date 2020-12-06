Галицькі хроніки COVID-19: 6 грудня.

Станом на 09:00 6 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 118 798 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 994 нових випадки: 315 – на Івано-Франківщині, 451 – на Львівщині (проведено 1016 ПЛР-досліджень) та 228 – на Тернопіллі (проведено 805 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: 11 людей померло на Львівщині, 1 – на Тернопіллі, 8 – на Івано-Франківщині. Летальність від ускладень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 грудня (09:00): 29 594 випадки, 228 нових

м. Тернопіль – 83 особи

Бережанський район – 27 осіб

Борщівський район – 13 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 8 осіб

Збаразький район – 9 осіб

Зборівський район – 3 особи

Кременецький район – 9 осіб

Лановецький район – 6 осіб

Монастириський район – 6 осіб

Підволочиський район – 12 осіб

Підгаєцьки район – 1 особа

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 15 осіб

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 грудня (09:00): 49 831 випадок, 561 новий

м. Львів – 209 осіб

Буський район – 3 особи

Жидачівський район – 7 осіб

Жовківський район – 11 осіб

Золочівський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 5 осіб

Миколаївський район – 31 особа

Мостиський район – 10 осіб

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 48 осіб

Радехівський район – 5 осіб

Самбірський район – 43 особи

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 39 осіб

Стрийський район – 14 осіб

Яворівський район – 18 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 грудня (09:00): 39 373 випадки, 315 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.