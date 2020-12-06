Галицькі хроніки COVID-19: 6 грудня.

Станом на 09:00 6 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 118 798 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 994 нових випадки: 315 – на Івано-Франківщині, 451 – на Львівщині (проведено 1016 ПЛР-досліджень) та 228 – на Тернопіллі (проведено 805 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: 11 людей померло на Львівщині, 1 – на Тернопіллі, 8 – на Івано-Франківщині. Летальність від ускладень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 грудня (09:00): 29 594 випадки, 228 нових
м. Тернопіль – 83 особи
Бережанський район – 27 осіб
Борщівський район – 13 осіб
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 8 осіб
Збаразький район – 9 осіб
Зборівський район – 3 особи
Кременецький район – 9 осіб
Лановецький район – 6 осіб
Монастириський район – 6 осіб
Підволочиський район – 12 осіб
Підгаєцьки район – 1 особа
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 15 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 грудня (09:00): 49 831 випадок, 561 новий
м. Львів – 209 осіб
Буський район – 3 особи
Жидачівський район – 7 осіб
Жовківський район – 11 осіб
Золочівський район – 2 особи
Кам'янка-Бузький район – 5 осіб
Миколаївський район – 31 особа
Мостиський район – 10 осіб
Перемишлянський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 48 осіб
Радехівський район – 5 осіб
Самбірський район – 43 особи
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 39 осіб
Стрийський район – 14 осіб
Яворівський район – 18 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 грудня (09:00): 39 373 випадки, 315 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.06.12.2020