Галицькі хроніки COVID-19: 5 грудня.

 

Станом на 09:00 5 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 117 804 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1390 нових випадків: 470 – на Івано-Франківщині, 561 – на Львівщині (проведено 1996 ПЛР-досліджень) та 359 – на Тернопіллі (проведено 1166 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 34 летальні випадки: 18 людей померло на Львівщині, 6 – на Тернопіллі, 10 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 грудня (09:00): 29 366 випадків, 359 нових

м. Тернопіль – 75 осіб

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 27 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 12 осіб

Збаразький район – 17 осіб

Зборівський район – 14 осіб

Козівський район – 13 осіб

Кременецький район – 17 осіб

Лановецький район – 6 осіб

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський район – 33 особи

Підгаєцьки район – 2 особи

Теребовлянський район – 13 осіб

Тернопільський район – 58 осіб

Чортківський район – 20 осіб

Шумський район – 18 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 грудня (09:00): 49 380 випадків, 561 новий

м. Львів – 271 особа

Бродівський район – 20 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 22 особи

Дрогобицький район – 5 осіб

Жидачівський район –  6 осіб

Жовківський район – 15 осіб

Золочівський район – 26 осіб

Кам'янка-Бузький район – 11 осіб

Миколаївський район – 21 особа

Мостиський район – 9 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 57 осіб

Радехівський район – 8 осіб

Самбірський район – 1 особа

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 36 осіб

Старосамбірський район – 5 осіб

Стрийський район – 18 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 16 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 грудня (09:00): 39 058 випадків, 470 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

05.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Молдова: спроба російського реваншу
Максим МУЛЯР
Допоки ще не відбулася інавгурація новообраної президентки Маї Санду, прихильники старого проросійського президента Ігоря Додона намагаються протягти якомога більше шкідливих для країни, але корисних для Кремля законів.
04.12.20 | | У світі
Потемки міського самоврядування
Мар'ян ХОМЯК
Казуси з історії магістрату Судової Вишні у 1867-1914 роках
03.12.20 | | Минуле
Торкнутись тисячоліть
Олександра Приведа
Найголовніший виражальний засіб ручного ткацтва — це його тепло, м’якість і таке неймовірне відчуття доторку до тисячоліть як до живої істоти.
03.12.20 | | Штука
Covid-19: вирахувати ризик зараження самостійно
Яка ймовірність заразитися коронавірусом у закритому приміщенні і які заходи можуть захистити від інфекції.
03.12.20 | | Наука
Безпечне лідерство: мотивація чи ризик?
Євген ГЛІБОВИЦЬКИЙ
Переобтяжене громадянське суспільство може почати відставати у конкурентності й перетвориться із такого, яке служить суспільству, на таке, що почне обслуговувати себе.
02.12.20 | | Галичина
Пісня землі і долі
Софія Шимків
Актори починають свою мандрівку сценою з дослідження простору навколо них — з дослідження землі. Ногами, руками, звуками, доторками. Що їх оточує? Як звучить цей простір? Хто є поруч? Як звучить кожен актор?
02.12.20 | | Штука
Білі плями «чорної п'ятниці»
Юрій Винничук
Наші «чорні п’ятниці» – жалюгідна пародія на те, що відбувається на Заході. Совкова традиція намахувати нікуди не поділася і ще довго не викоріниться.
02.12.20 | | Дискурси
Відзнака Оксани Линів
Українська диригентка Оксана Линів отримала відзнаку Oper!Awards від німецького оперного журналу як найкраща диригентка 2020 року.
01.12.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.