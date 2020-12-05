Галицькі хроніки COVID-19: 5 грудня.

Станом на 09:00 5 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 117 804 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1390 нових випадків: 470 – на Івано-Франківщині, 561 – на Львівщині (проведено 1996 ПЛР-досліджень) та 359 – на Тернопіллі (проведено 1166 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 34 летальні випадки: 18 людей померло на Львівщині, 6 – на Тернопіллі, 10 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 грудня (09:00): 29 366 випадків, 359 нових
м. Тернопіль – 75 осіб
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 27 осіб
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 15 осіб
Заліщицький район – 12 осіб
Збаразький район – 17 осіб
Зборівський район – 14 осіб
Козівський район – 13 осіб
Кременецький район – 17 осіб
Лановецький район – 6 осіб
Монастириський район – 5 осіб
Підволочиський район – 33 особи
Підгаєцьки район – 2 особи
Теребовлянський район – 13 осіб
Тернопільський район – 58 осіб
Чортківський район – 20 осіб
Шумський район – 18 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 грудня (09:00): 49 380 випадків, 561 новий
м. Львів – 271 особа
Бродівський район – 20 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 22 особи
Дрогобицький район – 5 осіб
Жидачівський район – 6 осіб
Жовківський район – 15 осіб
Золочівський район – 26 осіб
Кам'янка-Бузький район – 11 осіб
Миколаївський район – 21 особа
Мостиський район – 9 осіб
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 57 осіб
Радехівський район – 8 осіб
Самбірський район – 1 особа
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 36 осіб
Старосамбірський район – 5 осіб
Стрийський район – 18 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 16 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 грудня (09:00): 39 058 випадків, 470 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.05.12.2020