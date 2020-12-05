Галицькі хроніки COVID-19: 5 грудня.

Станом на 09:00 5 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 117 804 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1390 нових випадків: 470 – на Івано-Франківщині, 561 – на Львівщині (проведено 1996 ПЛР-досліджень) та 359 – на Тернопіллі (проведено 1166 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 34 летальні випадки: 18 людей померло на Львівщині, 6 – на Тернопіллі, 10 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 грудня (09:00): 29 366 випадків, 359 нових

м. Тернопіль – 75 осіб

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 27 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 15 осіб

Заліщицький район – 12 осіб

Збаразький район – 17 осіб

Зборівський район – 14 осіб

Козівський район – 13 осіб

Кременецький район – 17 осіб

Лановецький район – 6 осіб

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський район – 33 особи

Підгаєцьки район – 2 особи

Теребовлянський район – 13 осіб

Тернопільський район – 58 осіб

Чортківський район – 20 осіб

Шумський район – 18 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 грудня (09:00): 49 380 випадків, 561 новий

м. Львів – 271 особа

Бродівський район – 20 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 22 особи

Дрогобицький район – 5 осіб

Жидачівський район – 6 осіб

Жовківський район – 15 осіб

Золочівський район – 26 осіб

Кам'янка-Бузький район – 11 осіб

Миколаївський район – 21 особа

Мостиський район – 9 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 57 осіб

Радехівський район – 8 осіб

Самбірський район – 1 особа

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 36 осіб

Старосамбірський район – 5 осіб

Стрийський район – 18 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 16 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 грудня (09:00): 39 058 випадків, 470 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.