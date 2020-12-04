Галицькі хроніки COVID-19: 4 грудня.

Станом на 09:00 4 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 116 414 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1517 нових випадків: 508 – на Івано-Франківщині, 675 – на Львівщині (проведено 1678 ПЛР-досліджень) та 334 – на Тернопіллі (проведено 1219 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 36 летальних випадків: 24 людини померло на Львівщині, 2 – на Тернопіллі, 10 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 грудня (09:00): 29 007 випадків, 334 нових
м. Тернопіль – 87 осіб
Бережанський район – 22 особи
Борщівський район – 13 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 12 осіб
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 32 особи
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 9 осіб
Кременецький район – 20 осіб
Лановецький район – 21 особа
Монастириський район – 5 осіб
Підволочиський район – 21 особа
Теребовлянський район – 14 осіб
Тернопільський район – 33 особи
Чортківський район – 16 осіб
Шумський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 грудня (09:00): 48 819 випадків, 675 нових
Львів – 375 осіб
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 18 осіб
Дрогобицький район – 27 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 19 осіб
Золочівський район – 13 осіб
Кам'янка-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 35 осіб
Мостиський район – 13 осіб
Пустомитівський район – 54 особи
Радехівський район – 6 осіб
Самбірський район – 6 осіб
Сокальський район – 52 особи
Стрийський район – 16 осіб
Яворівський район – 28 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
4 грудня (09:00): 38 588 випадків, 508 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.04.12.2020