Галицькі хроніки COVID-19: 4 грудня.

 

Станом на 09:00 4 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 116 414 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1517 нових випадків: 508 – на Івано-Франківщині, 675 – на Львівщині  (проведено 1678 ПЛР-досліджень) та 334 – на Тернопіллі (проведено 1219 ПЛР-досліджень). 

 

 

За минулу добу зафіксовано 36 летальних випадків: 24 людини померло на Львівщині, 2 – на Тернопіллі, 10 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 грудня (09:00): 29 007 випадків, 334 нових

м. Тернопіль – 87 осіб

Бережанський район – 22 особи

Борщівський район – 13 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 12 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 32 особи

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 9 осіб

Кременецький район – 20 осіб

Лановецький район – 21 особа

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський район – 21 особа

Теребовлянський район – 14 осіб

Тернопільський район – 33 особи

Чортківський район – 16 осіб

Шумський район – 8 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

4 грудня (09:00): 48 819 випадків, 675 нових

Львів – 375 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 18 осіб

Дрогобицький район – 27 осіб

Жидачівський район –  2 особи

Жовківський район – 19 осіб

Золочівський район – 13 осіб

Кам'янка-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 35 осіб

Мостиський район – 13 осіб

Пустомитівський район – 54 особи

Радехівський район – 6 осіб

Самбірський район – 6 осіб

Сокальський район – 52 особи

Стрийський район – 16 осіб

Яворівський район – 28 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

4 грудня (09:00): 38 588 випадків, 508 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

04.12.2020

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