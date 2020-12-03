Галицькі хроніки COVID-19: 3 грудня.

Станом на 09:00 3 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 114 897 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1499 нових випадків: 534 – на Івано-Франківщині, 667 – на Львівщині (проведено 1796 ПЛР-досліджень) та 298 – на Тернопіллі (проведено 1393 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 23 летальні випадки: 25 людей померло на Львівщині, 3 – на Тернопіллі, 16 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 грудня (09:00): 28 673 випадки, 298 нових
м. Тернопіль – 56 осіб
Бережанський район – 31 особа
Борщівський район – 10 осіб
Бучацький район – 8 осіб
Гусятинський район – 19 осіб
Заліщицький район – 13 осіб
Збаразький район – 9 осіб
Зборівський район – 10 осіб
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 15 осіб
Лановецький район – 9 осіб
Монастириський район – 13 осіб
Підволочиський район – 28 осіб
Теребовлянський район – 18 осіб
Тернопільський район – 24 особи
Чортківський район – 31 особа
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 грудня (09:00): 48 144 випадки, 667 нових
Львів – 426 осіб
Бродівський район – 14 осіб
Буський район – 5 осіб
Городоцький район – 6 осіб
Дрогобицький район – 10 осіб
Жидачівський район – 12 осіб
Жовківський район – 18 осіб
Золочівський район – 13 осіб
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 19 осіб
Мостиський район – 10 осіб
Перемишлянський район – 10 осіб
Пустомитівський район – 37 осіб
Самбірський район – 12 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 30 осіб
Стрийський район – 7 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 34 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 грудня (09:00): 38 080 випадків, 534 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.03.12.2020