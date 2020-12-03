Галицькі хроніки COVID-19: 3 грудня.

Станом на 09:00 3 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 114 897 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1499 нових випадків: 534 – на Івано-Франківщині, 667 – на Львівщині (проведено 1796 ПЛР-досліджень) та 298 – на Тернопіллі (проведено 1393 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 23 летальні випадки: 25 людей померло на Львівщині, 3 – на Тернопіллі, 16 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

3 грудня (09:00): 28 673 випадки, 298 нових

м. Тернопіль – 56 осіб

Бережанський район – 31 особа

Борщівський район – 10 осіб

Бучацький район – 8 осіб

Гусятинський район – 19 осіб

Заліщицький район – 13 осіб

Збаразький район – 9 осіб

Зборівський район – 10 осіб

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 15 осіб

Лановецький район – 9 осіб

Монастириський район – 13 осіб

Підволочиський район – 28 осіб

Теребовлянський район – 18 осіб

Тернопільський район – 24 особи

Чортківський район – 31 особа

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

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3 грудня (09:00): 48 144 випадки, 667 нових

Львів – 426 осіб

Бродівський район – 14 осіб

Буський район – 5 осіб

Городоцький район – 6 осіб

Дрогобицький район – 10 осіб

Жидачівський район – 12 осіб

Жовківський район – 18 осіб

Золочівський район – 13 осіб

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 19 осіб

Мостиський район – 10 осіб

Перемишлянський район – 10 осіб

Пустомитівський район – 37 осіб

Самбірський район – 12 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 30 осіб

Стрийський район – 7 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 34 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

3 грудня (09:00): 38 080 випадків, 534 нові

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.