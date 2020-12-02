Галицькі хроніки COVID-19: 2 грудня.

 

Станом на 09:00 2 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 113 398 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1395 нових випадків: 529 – на Івано-Франківщині, 586 – на Львівщині (проведено 1536 ПЛР-досліджень) та 280 – на Тернопіллі (проведено 1281 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу зафіксовано 23 летальні випадки: 21 людина померла на Львівщині, 2 – на Тернопіллі.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 грудня (09:00): 28 375 випадків, 280 нових

м. Тернопіль – 63 особи

Бережанський район – 16 осіб

Борщівський район – 4 особи

Бучацький район – 6 осіб

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 32 особи

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 28 осіб

Кременецький район – 15 осіб

Лановецький район – 9 осіб

Підволочиський район – 25 осіб

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 29 осіб

Чортківський район – 10 осіб

Шумський район – 17 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

2 грудня (09:00): 47 477 випадків, 586 нових

м. Львів – 397 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 8 осіб

Городоцький район – 4 особи

Дрогобицький район – 13 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 10 осіб

Золочівський район – 24 особи

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 5 осіб

Мостиський район – 6 осіб

Перемишлянський район – 10 осіб

Пустомитівський район – 28 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 7 осіб

Старосамбірський район – 7 осіб

Сокальський район – 8 осіб

Стрийський район – 9 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 42 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

2 грудня (09:00): 37 546 випадків, 529 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

02.12.2020

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