Галицькі хроніки COVID-19: 2 грудня.

Станом на 09:00 2 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 113 398 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1395 нових випадків: 529 – на Івано-Франківщині, 586 – на Львівщині (проведено 1536 ПЛР-досліджень) та 280 – на Тернопіллі (проведено 1281 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 23 летальні випадки: 21 людина померла на Львівщині, 2 – на Тернопіллі.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 грудня (09:00): 28 375 випадків, 280 нових
м. Тернопіль – 63 особи
Бережанський район – 16 осіб
Борщівський район – 4 особи
Бучацький район – 6 осіб
Гусятинський район – 11 осіб
Заліщицький район – 10 осіб
Збаразький район – 32 особи
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 28 осіб
Кременецький район – 15 осіб
Лановецький район – 9 осіб
Підволочиський район – 25 осіб
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 29 осіб
Чортківський район – 10 осіб
Шумський район – 17 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 грудня (09:00): 47 477 випадків, 586 нових
м. Львів – 397 осіб
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 8 осіб
Городоцький район – 4 особи
Дрогобицький район – 13 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 10 осіб
Золочівський район – 24 особи
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 5 осіб
Мостиський район – 6 осіб
Перемишлянський район – 10 осіб
Пустомитівський район – 28 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 7 осіб
Старосамбірський район – 7 осіб
Сокальський район – 8 осіб
Стрийський район – 9 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 42 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 грудня (09:00): 37 546 випадків, 529 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.02.12.2020