Галицькі хроніки COVID-19: 1 грудня.

Станом на 09:00 1 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 112 003 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1642 нові випадки: 583 – на Івано-Франківщині, 813 – на Львівщині (проведено 1512 ПЛР-досліджень) та 246 – на Тернопіллі (проведено 1058 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 37 летальних випадків: 20 людей померло на Львівщині, 6 – на Тернопіллі та 11 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,0%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 грудня (09:00): 28 095 випадків, 246 нових
м. Тернопіль – 93 особи
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 11 осіб
Бучацький район – 16 осіб
Гусятинський район – 8 осіб
Заліщицький район – 7 осіб
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 14 осіб
Кременецький район – 4 особи
Лановецький район – 15 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 13 осіб
Тернопільський район – 34 особи
Чортківський район – 8 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 грудня (09:00): 46 891 випадок, 813 нових
м. Львів – 448 осіб
Бродівський район – 4 особи
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 27 осіб
Дрогобицький район – 47 осіб
Жидачівський район – 13 осіб
Жовківський район – 6 осіб
Золочівський район – 21 особа
Кам'янка-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 5 осіб
Мостиський район – 5 осіб
Перемишлянський район – 15 осіб
Пустомитівський район – 104 особи
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 8 осіб
Старосамбірський район – 10 осіб
Сокальський район – 8 осіб
Стрийський район – 22 особи
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 57 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 грудня (09:00): 37 017 випадків, 583 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
01.12.2020