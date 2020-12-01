Галицькі хроніки COVID-19: 1 грудня.

Станом на 09:00 1 грудня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 112 003 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1642 нові випадки: 583 – на Івано-Франківщині, 813 – на Львівщині (проведено 1512 ПЛР-досліджень) та 246 – на Тернопіллі (проведено 1058 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 37 летальних випадків: 20 людей померло на Львівщині, 6 – на Тернопіллі та 11 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,0%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 грудня (09:00): 28 095 випадків, 246 нових

м. Тернопіль – 93 особи

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 11 осіб

Бучацький район – 16 осіб

Гусятинський район – 8 осіб

Заліщицький район – 7 осіб

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 14 осіб

Кременецький район – 4 особи

Лановецький район – 15 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 13 осіб

Тернопільський район – 34 особи

Чортківський район – 8 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

1 грудня (09:00): 46 891 випадок, 813 нових

м. Львів – 448 осіб

Бродівський район – 4 особи

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 27 осіб

Дрогобицький район – 47 осіб

Жидачівський район – 13 осіб

Жовківський район – 6 осіб

Золочівський район – 21 особа

Кам'янка-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 5 осіб

Мостиський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 15 осіб

Пустомитівський район – 104 особи

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 8 осіб

Старосамбірський район – 10 осіб

Сокальський район – 8 осіб

Стрийський район – 22 особи

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 57 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

1 грудня (09:00): 37 017 випадків, 583 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 грудня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.