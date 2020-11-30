Галицькі хроніки COVID-19: 30 листопада.

Станом на 09:00 30 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 110 361 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 1133 нових випадки: 504 – на Івано-Франківщині, 442 – на Львівщині (проведено 784 ПЛР-дослідження) та 187 – на Тернопіллі (проведено 594 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: десять людей померло на Львівщині, одна – на Тернопіллі та дев'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,0%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 листопада (09:00): 27 849 випадків, 187 нових
м. Тернопіль – 57 осіб
Бережанський район – 9 осіб
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 10 осіб
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район – 7 осіб
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 8 осіб
Лановецький район – 6 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 11 осіб
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 16 осіб
Шумський район – 10 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 листопада (09:00): 46 078 випадків, 442 нових
м. Львів – 215 осіб
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 13 осіб
Дрогобицький район – 2 особи
Жидачівський район – 17 осіб
Жовківський район – 23 особи
Золочівський район – 9 осіб
Кам'янка-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 21 особа
Мостиський район – 14 осіб
Пустомитівський район – 33 особи
Радехівський район – 3 особи
Самбірський район – 16 осіб
Сокальський район – 32 особи
Стрийський район – 13 осіб
Яворівський район – 24 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
30 листопада (09:00): 33 434 випадки, 504 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.30.11.2020