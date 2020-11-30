Галицькі хроніки COVID-19: 30 листопада.

 

Станом на 09:00 30 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 110 361 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 1133 нових випадки: 504 – на Івано-Франківщині, 442 – на Львівщині (проведено 784 ПЛР-дослідження) та 187 – на Тернопіллі (проведено 594 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: десять людей померло на Львівщині, одна – на Тернопіллі та дев'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,0%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

30 листопада (09:00): 27 849 випадків, 187 нових

м. Тернопіль – 57 осіб

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 7 осіб

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 8 осіб

Лановецький район – 6 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 11 осіб

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 16 осіб

Шумський район – 10 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

30 листопада (09:00): 46 078 випадків, 442 нових

м. Львів – 215 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 13 осіб

Дрогобицький район – 2 особи

Жидачівський район – 17 осіб

Жовківський район – 23 особи

Золочівський район – 9 осіб

Кам'янка-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 21 особа

Мостиський район – 14 осіб

Пустомитівський район – 33 особи

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 16 осіб

Сокальський район – 32 особи

Стрийський район – 13 осіб

Яворівський район – 24 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

30 листопада (09:00): 33 434 випадки, 504 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 30 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

30.11.2020

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