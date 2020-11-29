Галицькі хроніки COVID-19: 29 листопада.

 

Станом на 09:00 29 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 109 228 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1377 нових випадків: 556 – на Івано-Франківщині, 584 – на Львівщині (проведено 1630 ПЛР-досліджень) та 237 – на Тернопіллі (проведено 852 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: вісім людей померло на Львівщині, дві – на Тернопіллі та десять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,0%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

29 листопада (09:00): 27 662 випадки, 237 нових

Тернопіль – 64 особи

Бережанський район – 19 осіб

Борщівський район – 14 осіб

Бучацький район – 11 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 18 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 11 осіб

Лановецький район – 12 осіб

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 12 осіб

Тернопільський район – 26 осіб

Чортківський район – 20 осіб

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

29 листопада (09:00): 45 636 випадків, 584 нових

м. Львів – 165 осіб

Бродівський район – 22 особи

Буський район – 6 осіб

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 19 осіб

Жовківський район – 18 осіб

Золочівський район – 17 осіб

Кам'янко-Бузький район – 19 осіб

Миколаївський район – 45 осіб

Мостиський район – 12 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 48 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 62 особи

Сколівський район – 19 осіб

Сокальський район – 46 осіб

Стрийський район – 48 осіб

Яворівський район – 26 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

29 листопада (09:00): 35 930 випадків, 556 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

 

29.11.2020

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