Галицькі хроніки COVID-19: 29 листопада.

Станом на 09:00 29 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 109 228 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1377 нових випадків: 556 – на Івано-Франківщині, 584 – на Львівщині (проведено 1630 ПЛР-досліджень) та 237 – на Тернопіллі (проведено 852 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: вісім людей померло на Львівщині, дві – на Тернопіллі та десять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,0%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 листопада (09:00): 27 662 випадки, 237 нових
Тернопіль – 64 особи
Бережанський район – 19 осіб
Борщівський район – 14 осіб
Бучацький район – 11 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 18 осіб
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 11 осіб
Лановецький район – 12 осіб
Монастириський район – 5 осіб
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 12 осіб
Тернопільський район – 26 осіб
Чортківський район – 20 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 листопада (09:00): 45 636 випадків, 584 нових
м. Львів – 165 осіб
Бродівський район – 22 особи
Буський район – 6 осіб
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 19 осіб
Жовківський район – 18 осіб
Золочівський район – 17 осіб
Кам'янко-Бузький район – 19 осіб
Миколаївський район – 45 осіб
Мостиський район – 12 осіб
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 48 осіб
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 62 особи
Сколівський район – 19 осіб
Сокальський район – 46 осіб
Стрийський район – 48 осіб
Яворівський район – 26 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
29 листопада (09:00): 35 930 випадків, 556 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 29 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
29.11.2020