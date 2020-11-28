Галицькі хроніки COVID-19: 28 листопада.

 

Станом на 09:00 28 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 107 851 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 1492 нових випадків: 651 – на Івано-Франківщині, 543 – на Львівщині (проведено 1888 ПЛР-досліджень) та 298 – на Тернопіллі (проведено 1107 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 23 летальні випадки: вісім людей померло на Львівщині, п'ять – на Тернопіллі і десять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,0%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

28 листопада (09:00): 27 425 випадків, 375 нових

Тернопіль – 109 осіб

Бережанський район – 25 осіб

Борщівський район – 13 осіб

Бучацький район – 13 осіб

Гусятинський район – 19 осіб

Заліщицький район – 16 осіб

Збаразький район – 24 особи

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 25 осіб

Лановецький район – 17 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 20 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 11 осіб

Тернопільський район – 28 осіб

Чортківський район – 23 особи

Шумський район – 8 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

28 листопада (09:00): 45 052 випадки, 543 нових

м. Львів – 275 осіб

Городоцький район – 16 осіб

Дрогобицький район – 5 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 30 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янко-Бузький район – 10 осіб

Миколаївський район – 32 особи

Мостиський район – 12 осіб

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 36 осіб

Радехівський район – 12 осіб

Сколівський район – 43 особи

Сокальський район – 18 осіб

Стрийський район – 21 особа

Яворівський район – 24 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

28 листопада (09:00): 35 374 випадки, 678 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

28.11.2020

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