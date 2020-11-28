Галицькі хроніки COVID-19: 28 листопада.

Станом на 09:00 28 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 107 851 хворого на Сovid-19. За минулу добу – 1492 нових випадків: 651 – на Івано-Франківщині, 543 – на Львівщині (проведено 1888 ПЛР-досліджень) та 298 – на Тернопіллі (проведено 1107 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 23 летальні випадки: вісім людей померло на Львівщині, п'ять – на Тернопіллі і десять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,0%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 листопада (09:00): 27 425 випадків, 375 нових
Тернопіль – 109 осіб
Бережанський район – 25 осіб
Борщівський район – 13 осіб
Бучацький район – 13 осіб
Гусятинський район – 19 осіб
Заліщицький район – 16 осіб
Збаразький район – 24 особи
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 25 осіб
Лановецький район – 17 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 20 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 11 осіб
Тернопільський район – 28 осіб
Чортківський район – 23 особи
Шумський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 листопада (09:00): 45 052 випадки, 543 нових
м. Львів – 275 осіб
Городоцький район – 16 осіб
Дрогобицький район – 5 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 30 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам'янко-Бузький район – 10 осіб
Миколаївський район – 32 особи
Мостиський район – 12 осіб
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 36 осіб
Радехівський район – 12 осіб
Сколівський район – 43 особи
Сокальський район – 18 осіб
Стрийський район – 21 особа
Яворівський район – 24 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
28 листопада (09:00): 35 374 випадки, 678 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 28 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
28.11.2020