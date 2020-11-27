Галицькі хроніки COVID-19: 27 листопада.

 

Станом на 09:00 27 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 106 255 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1847 нових випадків: 651 – на Івано-Франківщині, 898 – на Львівщині (проведено 1987 ПЛР-досліджень) та 298 – на Тернопіллі (проведено 1034 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 25 летальних випадків: 14 людей померло на Львівщині, 1 – на Тернопіллі і 10 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 листопада (09:00): 27 050 випадки, 298 нових

м. Тернопіль  – 72 особи

Бережанський район  – 25 осіб

Борщівський район  – 10 осіб

Бучацький район  – 11 осіб

Гусятинський район  – 16 осіб

Заліщицький район  – 14 осіб

Збаразький район  – 5 осіб

Зборівський район  – 5 осіб

Козівський район  – 5 осіб

Кременецький район  – 25 осіб

Лановецький район  – 6 осіб

Монастириський район  – 12 осіб

Підволочиський район  – 19 осіб

Підгаєцький район  – 2 особи

Теребовлянський район  – 15 осіб

Тернопільський район  – 22 особи

Чортківський район  – 31 особа

Шумський район  – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

27 листопада (09:00): 44 509 випадків, 898 нових

(за даними Львівського ОЛЦ МОЗ України – 899 осіб)

м. Львів – 461 особа

Бродівський район – 50 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 22 особи

Дрогобицький район – 23 особи

Жидачівський район – 13 особи

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 12 особи

Кам'янко-Бузький район – 16 осіб

Миколаївський район – 17 осіб

Мостиський район – 15 осіб

Перемишлянський район – 25 осіб

Пустомитівський район – 94 особи

Радехівський район – 12 особи

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 9 осіб

Сокальський район – 40 осіб

Стрийський район – 26 осіб

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 55 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

27 листопада (09:00): 34 696 випадків, 651 новий

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

27.11.2020

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