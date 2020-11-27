Галицькі хроніки COVID-19: 27 листопада.

Станом на 09:00 27 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 106 255 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1847 нових випадків: 651 – на Івано-Франківщині, 898 – на Львівщині (проведено 1987 ПЛР-досліджень) та 298 – на Тернопіллі (проведено 1034 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 25 летальних випадків: 14 людей померло на Львівщині, 1 – на Тернопіллі і 10 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

27 листопада (09:00): 27 050 випадки, 298 нових

м. Тернопіль – 72 особи

Бережанський район – 25 осіб

Борщівський район – 10 осіб

Бучацький район – 11 осіб

Гусятинський район – 16 осіб

Заліщицький район – 14 осіб

Збаразький район – 5 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 5 осіб

Кременецький район – 25 осіб

Лановецький район – 6 осіб

Монастириський район – 12 осіб

Підволочиський район – 19 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 22 особи

Чортківський район – 31 особа

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

27 листопада (09:00): 44 509 випадків, 898 нових

(за даними Львівського ОЛЦ МОЗ України – 899 осіб)

м. Львів – 461 особа

Бродівський район – 50 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 22 особи

Дрогобицький район – 23 особи

Жидачівський район – 13 особи

Жовківський район – 1 особа

Золочівський район – 12 особи

Кам'янко-Бузький район – 16 осіб

Миколаївський район – 17 осіб

Мостиський район – 15 осіб

Перемишлянський район – 25 осіб

Пустомитівський район – 94 особи

Радехівський район – 12 особи

Самбірський район – 2 особи

Сколівський район – 9 осіб

Сокальський район – 40 осіб

Стрийський район – 26 осіб

Турківський район – 4 особи

Яворівський район – 55 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

27 листопада (09:00): 34 696 випадків, 651 новий

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.