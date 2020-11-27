Галицькі хроніки COVID-19: 27 листопада.

Станом на 09:00 27 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 106 255 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1847 нових випадків: 651 – на Івано-Франківщині, 898 – на Львівщині (проведено 1987 ПЛР-досліджень) та 298 – на Тернопіллі (проведено 1034 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 25 летальних випадків: 14 людей померло на Львівщині, 1 – на Тернопіллі і 10 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 листопада (09:00): 27 050 випадки, 298 нових
м. Тернопіль – 72 особи
Бережанський район – 25 осіб
Борщівський район – 10 осіб
Бучацький район – 11 осіб
Гусятинський район – 16 осіб
Заліщицький район – 14 осіб
Збаразький район – 5 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 5 осіб
Кременецький район – 25 осіб
Лановецький район – 6 осіб
Монастириський район – 12 осіб
Підволочиський район – 19 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 22 особи
Чортківський район – 31 особа
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 листопада (09:00): 44 509 випадків, 898 нових
(за даними Львівського ОЛЦ МОЗ України – 899 осіб)
м. Львів – 461 особа
Бродівський район – 50 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 22 особи
Дрогобицький район – 23 особи
Жидачівський район – 13 особи
Жовківський район – 1 особа
Золочівський район – 12 особи
Кам'янко-Бузький район – 16 осіб
Миколаївський район – 17 осіб
Мостиський район – 15 осіб
Перемишлянський район – 25 осіб
Пустомитівський район – 94 особи
Радехівський район – 12 особи
Самбірський район – 2 особи
Сколівський район – 9 осіб
Сокальський район – 40 осіб
Стрийський район – 26 осіб
Турківський район – 4 особи
Яворівський район – 55 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 листопада (09:00): 34 696 випадків, 651 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.27.11.2020