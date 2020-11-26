Галицькі хроніки COVID-19: 26 листопада.

Станом на 09:00 26 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 104 408 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1796 нових випадків: 636 – на Івано-Франківщині, 737 – на Львівщині (проведено 1749 ПЛР-досліджень) та 423 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 23 летальних випадків: дванадцять людей померло на Львівщині, три – на Тернопіллі і вісім – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 листопада (09:00): 26 752 випадки, 423 нових
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 листопада (09:00): 43 611 випадків, 737 нових
Львів – 419 осіб
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 8 осіб
Городоцький район – 14 особи
Дрогобицький район – 11 особа
Жидачівський район – 8 осіб
Жовківський район – 39 осіб
Золочівський район – 15 осіб
Кам'янко-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 6 осіб
Мостиський район – 7 осіб
Перемишлянський район – 20 осіб
Пустомитівський район – 73 особи
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 4 особи
Сколівський район – 11 особа
Сокальський район – 26 осіб
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 34 особи
Яворівський район – 36 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 листопада (09:00): 34 045 випадків, 636 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.26.11.2020