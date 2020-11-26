Галицькі хроніки COVID-19: 26 листопада.

Станом на 09:00 26 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 104 408 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1796 нових випадків: 636 – на Івано-Франківщині, 737 – на Львівщині (проведено 1749 ПЛР-досліджень) та 423 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано 23 летальних випадків: дванадцять людей померло на Львівщині, три – на Тернопіллі і вісім – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 листопада (09:00): 26 752 випадки, 423 нових

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

26 листопада (09:00): 43 611 випадків, 737 нових

Львів – 419 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 8 осіб

Городоцький район – 14 особи

Дрогобицький район – 11 особа

Жидачівський район – 8 осіб

Жовківський район – 39 осіб

Золочівський район – 15 осіб

Кам'янко-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 6 осіб

Мостиський район – 7 осіб

Перемишлянський район – 20 осіб

Пустомитівський район – 73 особи

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 4 особи

Сколівський район – 11 особа

Сокальський район – 26 осіб

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 34 особи

Яворівський район – 36 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

26 листопада (09:00): 34 045 випадків, 636 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.