Галицькі хроніки COVID-19: 25 листопада.

Станом на 09:00 25 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 102 612 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1685 нових випадків: 583 – на Івано-Франківщині, 824 – на Львівщині (проведено 1157 ПЛР-досліджень) та 278 – на Тернопіллі (проведено 1101 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: сім людей померло на Львівщині, три – на Тернопіллі і дев'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 листопада (09:00): 26 329 випадок, 278 нових
м. Тернопіль – 56 осіб
Бережанський район – 17 осіб
Борщівський район – 16 осіб
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 42 особи
Заліщицький район – 5 осіб
Збаразький район – 9 осіб
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 12 осіб
Лановецький район – 9 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 17 осіб
Теребовлянський район – 15 осіб
Тернопільський район – 29 осіб
Чортківський район – 16 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 листопада (09:00): 42 874 випадки, 824 нових
м. Львів – 388 осіб
Бродівський район – 29 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 25 осіб
Жидачівський район – 19 осіб
Жовківський район – 30 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 19 осіб
Миколаївський район – 28 осіб
Мостиський район – 9 осіб
Перемишлянський район – 23 особи
Пустомитівський район – 124 особи
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 4 особи
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 25 осіб
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 46 осіб
Яворівський район – 38 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 листопада (09:00): 33 409 випадків, 583 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.25.11.2020