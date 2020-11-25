Галицькі хроніки COVID-19: 25 листопада.

 

Станом на 09:00 25 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 102 612 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1685 нових випадків: 583 – на Івано-Франківщині, 824 – на Львівщині (проведено 1157 ПЛР-досліджень) та 278 – на Тернопіллі (проведено 1101 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: сім людей померло на Львівщині, три – на Тернопіллі і дев'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 листопада (09:00): 26 329 випадок, 278 нових

м. Тернопіль – 56 осіб

Бережанський район – 17 осіб

Борщівський район – 16 осіб

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 42 особи

Заліщицький район – 5 осіб

Збаразький район – 9 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 12 осіб

Лановецький район – 9 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 17 осіб

Теребовлянський район – 15 осіб

Тернопільський район – 29 осіб

Чортківський район – 16 осіб

Шумський район – 7 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

25 листопада (09:00): 42 874 випадки, 824 нових

м. Львів – 388 осіб

Бродівський район – 29 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 25 осіб

Жидачівський район – 19 осіб

Жовківський район – 30 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 19 осіб

Миколаївський район – 28 осіб

Мостиський район – 9 осіб

Перемишлянський район – 23 особи

Пустомитівський район – 124 особи

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 4 особи

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 25 осіб

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 46 осіб

Яворівський район – 38 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

25 листопада (09:00): 33 409 випадків, 583 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

25.11.2020

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