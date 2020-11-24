Галицькі хроніки COVID-19: 24 листопада.

Станом на 09:00 24 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 100 927 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1539 нових випадків: 530 – на Івано-Франківщині, 771 – на Львівщині (проведено 1566 ПЛР-досліджень) та 238 – на Тернопіллі (проведено 937 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 44 летальні випадки: 26 людей померло на Львівщині, 9 – на Тернопіллі, 9 людей померло на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 листопада (09:00): 26 051 випадок, 238 нових
м. Тернопіль – 66 осіб
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 13 осіб
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 9 осіб
Заліщицький район – 7 осіб
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 14 осіб
Козівський район – 9 осіб
Кременецький район – 18 осіб
Лановецький район – 11 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 20 осіб
Теребовлянський район – 8 осіб
Тернопільський район – 23 особи
Чортківський район – 9 осіб
Шумський район – 15 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 листопада (09:00): 42 050 випадків, 771 новий
м. Львів – 336 осіб
Бродівський район – 13 осіб
Городоцький район – 48 осіб
Дрогобицький район – 38 осіб
Жидачівський район – 25 осіб
Жовківський район – 5 осіб
Золочівський район – 16 осіб
Кам'янка-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 60 осіб
Мостиський район – 5 осіб
Перемишлянський район – 11 осіб
Пустомитівський район – 92 особи
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 1 особа
Сколівський район – 13 осіб
Сокальський район – 46 осіб
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 11 осіб
Яворівський район – 43 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 листопада (09:00): 32 826 випадків, 530 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.24.11.2020