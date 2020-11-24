Галицькі хроніки COVID-19: 24 листопада.

Станом на 09:00 24 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 100 927 хворих на Сovid-19. За минулу добу – 1539 нових випадків: 530 – на Івано-Франківщині, 771 – на Львівщині (проведено 1566 ПЛР-досліджень) та 238 – на Тернопіллі (проведено 937 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано 44 летальні випадки: 26 людей померло на Львівщині, 9 – на Тернопіллі, 9 людей померло на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 листопада (09:00): 26 051 випадок, 238 нових

м. Тернопіль – 66 осіб

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 13 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 9 осіб

Заліщицький район – 7 осіб

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 14 осіб

Козівський район – 9 осіб

Кременецький район – 18 осіб

Лановецький район – 11 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 20 осіб

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район – 23 особи

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 15 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

24 листопада (09:00): 42 050 випадків, 771 новий

м. Львів – 336 осіб

Бродівський район – 13 осіб

Городоцький район – 48 осіб

Дрогобицький район – 38 осіб

Жидачівський район – 25 осіб

Жовківський район – 5 осіб

Золочівський район – 16 осіб

Кам'янка-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 60 осіб

Мостиський район – 5 осіб

Перемишлянський район – 11 осіб

Пустомитівський район – 92 особи

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 1 особа

Сколівський район – 13 осіб

Сокальський район – 46 осіб

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 11 осіб

Яворівський район – 43 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

24 листопада (09:00): 32 826 випадків, 530 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.