У Тернополі оголосили результати виборів голови об’єднаної громади.

 

У Тернополі сьогодні, 30 жовтня, під час засідання міської ТВК оголосили офіційні результати виборів на голову об’єднаної громади. 74,59% виборців проголосували за діючого мера Сергія Надала, повідомила голова ТВК Тетяна Семусь.

 

Фото https://tmcinfo.com.ua

 

За даними голови ТВК, за Надала проголосували 52 тис. 876 виборців, що складає 74,59%.

 

Друге місце посів представник партіїї «Сила людей» Іван Сороколіт (5,9%), третє – висуванець від ВО «Батьківщина» Леонід Бицюра (4,9%). Загалом за посаду міського голови Тернополя боролися 10 кандидатів.

 

Фото https://ternopoliany.te.ua

 

Зазначимо, Сергій Надала, почнаючи з жовтня 2010 року, уже двічі поспіль обирали міським головою Тернополя, це буде його третя каденція.

 

Нагадаємо, у Львові у четвер, 28 жовтня, міська ТВК оголосила остаточні результати першого туру виборів міського голови Львівської територіальної громади. У другий тур перегонів вийшли Андрій Садовий та Олег Синютка, розрив між кандидатами становить 8,93% або трохи більше 20 тис. голосів. 

 

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