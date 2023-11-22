Цього року в Тернополі вирішили встановити різдвяну ялинку.

Цього року в Тернополі на центральному майдані встановлять різдвяну ялинку. У міській раді прийняли таке рішення після опитування дітей загиблих військовослужбовців, повідомив міський голова Сергій Надал.

За його словами, кошти на встановлення ялинки й організацію новорічного свята використовувати з міського бюджету не будуть.

"Ялинка куплена вже давно, вся святкова ілюмінація теж. Витрати на електроенергію готові взяти на себе небайдужі підприємці. Якщо не буде електроенергії, ялинка теж не світитиме. Ворог не може забрати в наших дітей радість Різдва!" — наголосив Надал.

Він також зазначив, що має власну думку щодо встановлення ялинки, однак діти Героїв висловлюються за її встановлення.