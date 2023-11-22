Цього року в Тернополі вирішили встановити різдвяну ялинку.

Цього року в Тернополі на центральному майдані встановлять різдвяну ялинку. У міській раді прийняли таке рішення після опитування дітей загиблих військовослужбовців, повідомив міський голова Сергій Надал.
За його словами, кошти на встановлення ялинки й організацію новорічного свята використовувати з міського бюджету не будуть.
"Ялинка куплена вже давно, вся святкова ілюмінація теж. Витрати на електроенергію готові взяти на себе небайдужі підприємці. Якщо не буде електроенергії, ялинка теж не світитиме. Ворог не може забрати в наших дітей радість Різдва!" — наголосив Надал.
Він також зазначив, що має власну думку щодо встановлення ялинки, однак діти Героїв висловлюються за її встановлення.
22.11.2023
"Чи потрібна ялинка на Різдвяні свята у Тернополі? Минулого року її не було. Я маю з цього приводу власну думку, але є діти — наші тернопільські діти, діти Героїв, які віддали життя на війні, діти захисників, які зараз на фронті, і вони висловлюються за встановлення ялинки. Можливо через те, що минулого року їздили в сусідні міста, щоб побачити прикрашену ялинку. Можливо через те, що їм дуже потрібне різдвяне диво. І саме діти наших Героїв запропонували, щоб ця ялинка стала символом нашої майбутньої перемоги. А маленькі тернополяни зможуть долучитися до прикрашання ялинки, власноруч зробивши разом з учителями патріотичні іграшки", — додав мер.