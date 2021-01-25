На виборах у Конотопі переміг "свободівець".

 

На повторних виборах міського голови Конотопа 24 січня переміг кандидат від партії "Свобода" Артем Семеніхін.

 

 

Про це йдеться у повідомленні руху "ЧЕСНО". 

 

"Вранці всі дільниці, окрім однієї, яка уточнює протоколи, вже здали свої документи до ТВК. За підрахунками ТВК, перемагає представник “Свободи” Артем Семеніхін, який вже заявив про свою перемогу на виборах", – ішлося у публікації.

 

Виборча фреквенція склала 30,8% (проголосувало 18 516 виборців).

 

Спостерігач Сергій Савелій повідомив про дані паралельного підрахунку голосів: за Семеніхіна проголосувало 7482 виборців, а за його конкурента Сергія Завгороднього (самовисування) – 6496.

 

Артема Семеніхіна вже обирали міським головою Конотопа у 2015 році. Втім він не мав підтримки більшості депутатського корпусу, і його усували з посади двома третинами голосів – Семеніхін поновлювався на посаді після рішення суду.

 

У Конотопі призначили повторні вибори через смерть Олександра Лугового, який здобув перемогу під час голосування 25 жовтня 2020 року. Луговий балотувався як самовисуванець і набрав 37% голосів. Він помер від ускладнень COVID-19 15 листопада. Семеніхін мав жовтневих виборах друге місце.

 

25.01.2021

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