Помер колишній міський голова Тернополя.

Cьогодні, 25 листопада, відійшов у вічність громадсько-політичний діяч, колишній міський голова Тернополя Богдан Левків. Тернопіль втратив свого славного сина, з сумом повідомили у Тернопільській міській раді.

«Бог дійсно забирає найкращих. Богдан Євгенович був одним з лідерів боротьби за незалежність у 80-х, на початку 90-х років 20 століття на Тернопіллі. Він показував приклад та надихав молодь, як треба любити Україну. Любити не на теплих кухнях та диванах, а у постійній боротьбі з кривавою більшовицькою системою», – зазначено у співчутті Тернопільської міськради.

У мерії наголосили, що Богдан Левків був справжнім патріотом України, одним із тих, кому ми завдячуємо українською незалежністю.

«Каденція Богдана Євгеновича на посаді міського голови припала на складний період, були успіхи й прорахунки. Але кожен тернополянин підтвердить істину: для Богдана Левківа Тернопіль був понад усе», – сказав голова Тернопільської громади Сергій Надал.

Панахида за Богданом Левківим відбулася сьогодні, а похорон колишнього міського голови запланували на завтра, 26 листопада.



Нагадаємо, 13 листопада через ускладнення від коронавірусу помер ректор Тернопільського національного технічного університету.

Для довідки. Богдан Євгенович Левків (22 лютого 1950, Тернопіль) – український громадсько-політичний діяч. У період з 1994 до 2002 року двічі був депутатом Тернопільської міської ради. У період з 1998 до 2002 року був секретарем міської ради. Очолював Тернопільську міську раду з квітня 2002 року до 2006 року. У 2002 році став «Людиною року» у Тернополі та отримав грамоту Папи Римського. У 2003 році отримав відзнаку прем’єр-міністра України. Став заслуженим працівником сфери послуг України у 2005 році.

Фото ternopilcity.gov.ua, nova.te.ua