Міський голова Калуша подав у відставку.

 

Міський голова Калуша Андрій Найда сьогодні, 22 червня, заявив, що подає у відставку за станом свого здоров'я. Про свою відставку 42-річний мер оголосив під час засідання депутатської комісії з питань законності Калуської міськради.

 

 

Андрій Найда пояснив, що складає повноваження через стан свого здоров'я, але не назвав деталей.

 

«Причини заяви – це по стану здоров'я. Що це таке, це моя конфіденційна інформація, яка не вимагається подаватися до такої заяви. Особиста заява [про відставку] є, вона підписана, і я би просив взяти її до відома», – заявив міський голова Калуша, про що свідчить відеозапис засідання комісії, розміщений місцевим виданням «Вікна».

 

Він також зазначив, що планує повернутися на трубний завод, яким керував до обрання на посаду міського голови.

 

За словами голови комісії Лесі Кирилович, заява міського голови надійшла до канцелярії й була зареєстрована сьогодні, 22 червня. Депутатський корпус Калуша має намір розглянути її 24 червня.

 

 

Після того, як відставку міського голови приймуть депутати, Верховна Рада має оголосити про проведення виборів мера у Калуші. До моменту набуття повноважень нового мера обов’язки міського голови Калуша здійснюватиме секретар Калуської міськради Віктор Гільтайчук.

 

Додамо, на виборах міського голови Калуша у 2020 році Андрій Найда представляв партію «Свобода» і переміг, обійшовши свого суперника Ігоря Насалика. До того часу він був депутатом Калуської міської ради й очолював Калуський трубний завод. Найда – кандидат технічних наук, автор п'яти патентів на винаходи, 20 наукових праць, двох успішно впроваджених на виробництві раціональних пропозицій.

 

Фото vikna.if.ua, ukrinform.com

22.06.2021

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