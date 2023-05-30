У Тернополі скасували традиційну ходу випускників.

Цього року з метою безпеки традиційної ходи випускників у Тернополі проводити не будуть. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Він зазначив, що чи проводити святкування випускного, в кожній школі директор разом із батьками будуть вирішувати самостійно. Але загального свята не буде.

"Ми, своєю чергою, розуміємо важливість цього свята для кожного випускника, адже кожен з вас мріяв завершити свої спогади про шкільне життя саме святковою метушнею, врученням на великій сцені та зустріти сонце біля Тернопільського ставу. Проте війна триває тут і зараз, і найбільшим пріоритетом для нас цє безпека жителів громад", – зазначив мер.

Стосовно святкування випускного, то відомо, що частина тернопільських шкіл робитимуть урочистості у своїх приміщеннях, частина поїдуть на екскурсії, а частина приймають індивідуальні рішення, але обов'язково з дотриманням правил безпеки і врахуванням того, що зараз у країні воєнний стан, зазначив Сергій Надал.