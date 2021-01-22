На Франківщині місцеві вибори коштували офіційно понад 14 мільйонів гривень.

На Івано-Франківщині політичні партії на місцевих виборах до обласної та міської ради, а також кандидати на посаду міського голови Івано-Франківська зібрали у свої передвиборчі фонди майже 14,3 мільйона гривень, повідомили оглядачі політичних фінансів Руху ЧЕСНО.

Фото www.chesno.org

Із 13 партій, що брали участь у виборах до рад різних рівнів в Івано-Франківській області, 10 створили загальнообласні фонди і про них прозвітували. Звітів про витрати з передвиборчих фондів до Івано-Франківської міської ТВК не подали «Європейська солідарність» та ВО «Свобода». Із п’яти кандидатів у міські голови Івано-Франківська лише Василь Стефанишин із «Платформи громад» не надав до ТВК жодних звітів про використання коштів виборчого фонду або повідомлень про нестворення рахунків. Решта чотири кандидати подали звіти про суми передвиборчих фондів.

Найбільше грошей на вибори, за офіційними даними, витратив переобраний міський голова Руслан Марцінків з ВО «Свобода» – понад 1,1 млн грн. 190 тисяч гривень, згідно зі звітом, витратила Наталія Сербин із УГП, видатки з виборчого фонду Петра Шкутяка з ЄС становили 150 тисяч гривень, а Олександр Богачов зі «Слуги народу» витратив 70 тисяч гривень на передвиборчу кампанію.

Найбільший бюджет на місцеві вибори в Івано-Франківській області вказали у звітах партії ЄС та «За майбутнє» – понад 2,3 мільйона гривень кожна. У «За майбутнє» це власні кошти партії, у ЄС частка партійних коштів становить 733 тисяч гривень – решту внесків зробили кандидати та фізичні особи. «Платформа громад» прозвітувала про 2,2 мільйона гривень залучених коштів, з них 1,8 мільйона гривень – кошти фізичних осіб. За рахунок власних коштів наповнювала передвиборчий фонд і партія «Слуга народу» – фонд становив понад 1,8 мільйона гривень. Слід зазначити, що 11 кандидатів від «Слуги народу» у депутати Івано-Франківської міської ради створили власні виборчі фонди. Загальна сума цих фондів – 73 тисячі гривень. Виборчий фонд ВО «Свобода» загалом сягнув 1,8 мільйона гривень: 537 тисяч – фонд до обласної ради, 199 тисяч – до міської ради, а передвиборчий фонд Руслана Марцінківа становить 1,1 мільйона гривень.

Із 13 партій, що висували своїх кандидатів до Івано-Франківської обласної ради, п’ять наповнювали передвиборчі фонди власними коштами: «За майбутнє», «Голос», «Слуга народу», УГП та «Перемога Пальчевського». У їхніх звітах не відображаються фізичні та юридичні особи, які вносили кошти на передвиборчі рахунки. Ці кошти партії перераховували до виборчого фонду з поточних рахунків, які використовують у міжвиборчий період. Побачити, хто наповнював поточні рахунки партій, можна буде у квартальних звітах партій до НАЗК, проте парламент дозволив партіям відтермінувати подачу квартальної звітності аж до завершення карантину. Отже, походження більш ніж 7 мільйонів гривень, перерахованих до виборчих фондів із поточних рахунків партій, зможемо з’ясувати лише після завершення карантину.

Фото www.chesno.org

Понад третину коштів із виборчих фондів партії витратили на поліграфію та брендовану продукцію – більш ніж 4,4 мільйона гривень. Найбільші витрати на поліграфію у ЄС – понад 890 тисяч гривень. «Батьківщина» на друковану продукцію витратила 614 тисяч, а «Платформа громад» – 605 тисяч гривень.

Частка витрат на зовнішню рекламу у звітах партій становить понад 25% або 3,6 мільйона гривень. Найбільше, згідно зі звітами, на зовнішню рекламу витратили «Слуга народу» та ЄС – 973 тисячі та 923 тисячі гривень відповідно.

Найбільше коштів від партій та кандидатів у передвиборчий період отримало обласне телебачення «Галичина» – понад 1,2 мільйона гривень: «За майбутнє» – 356 тисяч гривень, ВО «Свобода» – 198 тисяч гривень, «Платформа громад» – 144 тис. гривень. З передвиборчого фонду Руслана Марцінківа телеканалу «Галичина» перераховано 202 тис. гривень.

Оглядачі акцентують на тому, що «Руслан Марцінків витрачав кошти на власну рекламу з міського бюджету протягом попередніх п’яти років своєї каденції». За оцінкою Руху ЧЕСНО, на рекламу Руслана Марцінківа у приватних ЗМІ протягом 2016–2020 років було витрачено понад 38 мільйонів гривень з міського бюджету, ще понад 31 мільйона було витрачено на фінансування комунальних ЗМІ, де міський голова мав регулярні ефіри та щотижневі публікації.

Частка витрат партій на рекламу в інтернеті становить лише 4,6% від загальних витрат – 649 тисяч гривень. Найбільше на це витратила партія «Голос» – 270 тисяч гривень, ЄС – 126 тисяч, а «Платформа громад» – 110 тисяч.