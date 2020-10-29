ТВК оголосила остаточні результати виборів голови Львівської громади.

Міська територіальна виборча комісія у четвер, 28 жовтня, оголосила остаточні результати першого туру виборів міського голови Львівської територіальної громади. У другий тур перегонів вийшли Андрій Садовий та Олег Синютка, розрив між кандидатами становить 8,93% або трохи більше 20 тис. голосів. Про це медіа повідомив голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Згідно з опрацьованими електронними протоколами ДВК, результати виборів на голову Львівської ОТГ є такими:

Андрій Садовий – 39,96% голосів (90 812 голосів);

Олег Синютка – 31,03% (70 504 голоси);

Руслан Кошулинський – 9,74% (22 123 голоси);

Ярослав Рущишин – 4,67% (10 620 голосів);

Ігор Зінкевич – 3,37% (7 655 голосів);

Ігор Васюник – 2,95% (6 693 голоси);

Юлія Гвоздович – 2,3% (5 225 голосів).

Таким чином, розрив між лідерами перегонів становить 8,93%. Як відомо, явка була низькою. У голосуванні взяло участь трохи більше 227 тис. виборців. Ігор Сліпецький прогнозує, що в разі, якщо всі паперові протоколи вдасться зібрати ще цього тижня, то другий тур виборів у Львівській ОТГ відбудеться 15 листопада.

Загальна кількість виборців, відповідно до даних Держреєстру, у Львівській об’єднаній громаді –614 750 осіб.

Відтак якщо рахувати від загальної кількості електорально спроможних львів'ян, то за Андрія Садового проголосувало 14,77% усіх виборців територіальної громади; за Олега Синютку – 11,46%.