Президент Киргизстану запровадив надзвичайний стан в Бішкеку.

Також він наказав армії вступити в киргизьку столицю, аби навести там порядок.

 

 

У п'ятницю, дев’ятого жовтня, президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков, котрий кілька днів не давав про себе чути, виступив з відеозверненням до громадян. Він запевнив, що готовий подати до демісії відразу після того, як «країна стане на шлях законності». Жеенбеков також оголосив, про звільнення прем'єр-міністра Кубатбека Боронова, котрого раніше парламент відсторонив від виконання службових обов’язків, а пізніше підписав указ про введення надзвичайного стану в Бішкеку. Про це повідомив киргизький інформаційний портал 24.kg.

 

«У зв'язку з актуальною ситуацією, пов'язаною з насильством і загрозою життю і здоров'ю людей, що виникла внаслідок масових заворушень, відповідно до статті 15, пункту 2 частини 9 статті 64 Конституції і статтями 3, 4, 7, 8 Конституційного закону “Про надзвичайний стан” винятково в інтересах забезпечення захисту життя і здоров'я громадян, їхнього безпеки, а також з метою якнайшвидшої стабілізації суспільно-політичної ситуації, наведення громадського порядку на території Бішкека, постановляється: ввести надзвичайний стан на території Бішкека на період з 20.00 9 жовтня 2020 року до 08.00 21 жовтня 2020 року», – наголошується в заяві, опублікованій на сайті президента Киргизстану.

 

Президент також призначив заступника міністра внутрішніх справ Алмазбека Орозалієва військовим комендантом міста Бішкека, запровадив комендантську годину, заборонив мітинги та інші масові заходи і встановив контроль за засобами масової інформації. Згідно з указом, в Бішкек повинні бути введені війська і військова техніка, а також розгорнуті блокпости.

 

Тим часом, як зазначають місцеві медії, після масових акцій протесту, захоплення урядових будівель і насильницької відставки багатьох керівників так і незрозуміло, хто ж контролює ситуацію в країні.

 

ЦВК Киргизстану анулював результати виборів і призначив повторні через місяць. Як вони будуть проходити і які партії і в якому складі візьмуть в них участь, поки що невідомо. Чинний парламент країни упродовж тижня не зміг зібратися в повному складі, щоб легітимно ухвалити хоч якесь рішення. Зокрема, оголосити імпічмент президентові, як того вимагали мітингувальники.

 

У п’ятницю в центрі Бішкека відбулися відразу кілька мітингів, в яких взяли участь різні політичні сили. Зокрема, на центральній площі столиці зібралися прихильники колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, який був недавно звільнений протестувальниками з в'язниці.

 

Поруч проходила акція прихильників колишнього депутата Садира Жапарова, ще одного політика, щойно звільненого з в'язниці і нібито призначеного тимчасовим прем'єр-міністром. Між учасниками обох акцій виникли сутички. В хід пішли каміння і пляшки.

 

Заворушення і сутички між представниками різних політичних сил відбуваються й у регіонах Киргизстану.

09.10.2020

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