У Киргизстані обрано тимчасового прем'єра.

Суперечливі результати парламентський виборів скасовано.

 

 

Депутати парламенту Киргизії проголосували за призначення новим тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єр-міністра республіки опозиційного політика Садира Жапарова. Про це повідомив киргизький інформаційний портал 24.kg. Напередодні під тиском протестувальників Жапарова було звільнено з колонії, де він відбував покарання. Пізніше Верховний суд виніс йому виправдальний вирок у справі про захоплення заручників.

 

За кандидатуру Жапарова і відставку колишнього глави уряду Кубатбека Боронова депутати парламенту проголосували на екстреному засіданні у вівторок, шостого жовтня. Того ж дня було обрано нового спікера парламенту, ним став депутата від опозиційної фракції «Бір Бол» Миктибек Абділдаєв.

 

Загалом зараз ніхто з експертів не наважується дати чітку відповідь на запитання: у кого нині влада в Киргизстані? Президент країни Сооронбай Жеенбеков нібито як і раніше залишається на своїй посаді. Проте не відомо, де він наразі перебуває і чи виконують його розпорядження силові органи і уряд.

 

Водночас всі нові рішення державних органів зараз ухвалюються на вимогу протестувальників, зокрема й вже згадані. Центральна виборча комісія виконала й головну вимогу демонстрантів, з якої власне й почалися протести, – скасувала результати виборів. Повторне голосування має відбутися впродовж двох тижнів.

 

Нагадаємо, що протести в Бішкеку розпочалися зранку п’ятого жовтня після оголошення попередніх результатів парламентських виборів, які пройшли в неділю, четвертого жовтня. До вечора вони переросли в заворушення й сутички з правоохоронцями. Демонстранти взяли штурмом Білий дім,  де розташовані парламент і адміністрація президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова. На момент штурму парламенту в самій будівлі вже нікого не було. З території Білого дому раніше виїхала колона урядових машин й подалася в напрямку від центру Бішкека. 

 

11 з 16 партій, які брали участь у виборах, підписали заяву про невизнання їхніх результатів. Загалом в новому складі парламенту Киргизстану 200 місць. Згідно з результатами підрахунку 95 відсотків бюлетенів, виборчий поріг подолали чотири політичні сили. Президентська партія «Бірімдік» отримає 46 депутатських мандатів, «Мекен Киргизстан» – 45, «Киргизстан» – 16 і «Бутун Киргизстан» – 13.

07.10.2020

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