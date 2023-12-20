У Киргизстані вирішено змінити державний прапор.

Відтак сонце на прапорі більше не нагадуватиме сонях.

Парламент Киргизстану Жогорку Кенеш на засіданні в середу, 20 грудня, схвалив у другому та третьому читаннях законопроєкт про зміну державного прапора. Про це повідомив киргизький інформаційний портал Akipress. Вирішено змінити промені на прапорі Киргизстану з хвилеподібних на форму, що чітко нагадує промені сонця. Окрім того на тундуку (сонячному диску) буде домальовано дві додаткові смуги до шести, які вже існують.

Законопроєкт «Про внесення змін до закону Киргизької Республіки "Про державні символи Киргизької Республіки"» проголосували без обговорення. За зміну прапора висловилися 59 депутатів, п'ять виступили проти.

Нагадаємо, ідея змінити прапор належить президентові Киргизстану Садиру Жапарову, який поскаржився на те, що сонце на прапорі радше нагадує сонях. Ініціаторами законопроєкту виступили спікер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакієв та депутат Улан Прімов.

«У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день виникає дилема в зоровому сприйнятті променів сонця з точкою посередині на прапорі Киргизької Республіки в різних інтерпретаціях, таких як квітка соняшника чи окружність юрти, необхідно вжити заходів щодо усунення неоднозначного трактування значення зображення прапора», – заявили автори проєкту закону.