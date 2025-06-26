Киргизи підвищили статус своєї мови.

Для держслужбовців володіння киргизькою мовою стане обов'язковим.

Депутати парламенту Киргизстану – Жогорку Кенеша – ухвалили у другому та третьому читаннях пакет законів про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань застосування державної мови. Про це повідомив киргизький інформаційний портал 24.kg. Внесені зміни мають на меті підвищити статус киргизької мови як державної. Для держслужбовців володіння нею стане обов'язковим.

Поправки, зокрема, зобов'язують депутатів Жогорку Кенеша, міністрів, включно з головою уряду, суддів Конституційного, Верховного, місцевих судів, прокурорів, слідчих володіти киргизькою мовою. Норма стосується і службовців Нацбанку, співробітників правоохоронних органів та органів національної безпеки. Адвокати та нотаріуси також не зможуть отримати ліцензії, якщо не знатимуть киргизької мови на достатньому рівні.

Окрім того, внесено зміни до закону «Про телебачення та радіомовлення». Згідно з новим законом, частка контенту киргизькою мовою в теле- та радіоетері Киргизстану не повинна бути нижчою за 60%.

Законопроєктами також вносяться зміни до закону «Про зовнішню міґрацію». Так, підставою для відмови у дозволі на проживання може послужити «неволодіння державною мовою в обсягу, необхідному для постійного проживання в країні».

Порушення чи невиконання вимог законодавства про мову тягне за собою попередження або штраф для фізичних осіб у розмірі 5 тисяч сомів (приблизно $57), юридичних – 17 тисяч (приблизно $195). Порушення розглядає Національна комісії з державної мови та мовної політики, вона ж і штрафує.

«Якщо ми будемо такими ж байдужими до киргизької мови, то в найближчі роки перестанемо бути нацією», – заявив під час обговорення пакету законопроєктів спікер парламенту країни Нурланбек Тургун.

У Киргизстані киргизька мова має статус державної, а російська – офіційної.