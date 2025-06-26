Киргизи підвищили статус своєї мови.

Для держслужбовців володіння киргизькою мовою стане обов'язковим.

 

 

Депутати парламенту Киргизстану – Жогорку Кенеша – ухвалили у другому та третьому читаннях пакет законів про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань застосування державної мови. Про це повідомив киргизький інформаційний портал 24.kg. Внесені зміни мають на меті підвищити статус киргизької мови як державної. Для держслужбовців володіння нею стане обов'язковим.

 

Поправки, зокрема, зобов'язують депутатів Жогорку Кенеша, міністрів, включно з головою уряду, суддів Конституційного, Верховного, місцевих судів, прокурорів, слідчих володіти киргизькою мовою. Норма стосується і службовців Нацбанку, співробітників правоохоронних органів та органів національної безпеки. Адвокати та нотаріуси також не зможуть отримати ліцензії, якщо не знатимуть киргизької мови на достатньому рівні.

 

Окрім того, внесено зміни до закону «Про телебачення та радіомовлення». Згідно з новим законом, частка контенту киргизькою мовою в теле- та радіоетері Киргизстану не повинна бути нижчою за 60%.

 

Законопроєктами також вносяться зміни до закону «Про зовнішню міґрацію». Так, підставою для відмови у дозволі на проживання може послужити «неволодіння державною мовою в обсягу, необхідному для постійного проживання в країні».

 

Порушення чи невиконання вимог законодавства про мову тягне за собою попередження або штраф для фізичних осіб у розмірі 5 тисяч сомів (приблизно $57), юридичних – 17 тисяч (приблизно $195). Порушення розглядає Національна комісії з державної мови та мовної політики, вона ж і штрафує.

 

«Якщо ми будемо такими ж байдужими до киргизької мови, то в найближчі роки перестанемо бути нацією», – заявив під час обговорення пакету законопроєктів спікер парламенту країни Нурланбек Тургун.

 

У Киргизстані киргизька мова має статус державної, а російська – офіційної.

 

26.06.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Світова премʼєра Симфонії №2 Івана Остаповича
Симфонія з органом та літературним текстом – доволі рідкісне поєднання в українській академічній музиці. Вірші Тараса Демка композитор добирав до вже готової музики, щоб підсилити емоційні моменти.
25.06.25 | | Штука
Без Ормузької протоки
Юрко ТИМЧУК
Світ завдяки американцям взнав про іранські Фордо, Натанз та Ісфахан, росіяни порівняли це з тим, що роблять з українськими містами три роки. Огляд подій тижня в Україні.
23.06.25 | | Україна
Роман Романишин: «Важливі речі»
Анастасія Гончарова
Складна метафорична мова кольорових офортів Романа Романишина вимагає інтелектуального залучення реципієнта, але й водночас резонує із неусвідомленими почуваннями глядача, поєднуючи атрибути структурного і фантазійного мислення.
23.06.25 | | Штука
Епоха Володимира Дідушицького
Тарас Возняк
Двісті років тому в Яришеві на Поділлі народився один з найбільших подвижників в царині просвітництва Галицького краю Володимир Дідушицький
22.06.25 | | Минуле
Сон Лева
Віталій Портников
Дипломатичного виходу насправді немає. Бо якщо ти живеш поруч із гадюкою – то маєш бути Левом. Не тим, що «не служить», а тим, що «висхідний».
22.06.25 | | Дискурси
Вибір неминучий
Олеся Ісаюк
Всі комбінації втриматися у позиції порядної людини, втрачають сенс. Визвольна боротьба залишає мало сценаріїв лишитися на боці колонізатора і не досвідчити моральних конфліктів
21.06.25 | | Україна
Матеріяли до лоції Всеокеану
Дмитро Єльніков
Спроба картографування Космосу – далекого, близького та щонайближчого. Можна стояти, а можна стовбичити. Можна і падати, хоча можна й летіти...
21.06.25 | | Дискурси
«Коло невимовного» та «Крейдяне коло» – масштабна виставка та дискурсивна платформа
Які форми й вирази — поза скорботою, утратою і реквіємом — дозволяють, ухопившись за нестабільність, сформувати сприятливе середовище для творчості, що звучить на повний голос і знаходить відгук?
20.06.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.