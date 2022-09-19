Киргизстан і Таджикистан підписали мирний протокол.

У Киргизстані оголошено національну жалобу за громадянами, які загинули на киргизько-таджицькому кордоні.

Киргизстан та Таджикистан підписали у понеділок, 19 вересня, спільний протокол зі забезпечення миру та стабільності на прикордонних територіях. Про це повідомив киргизький інформаційний портал Manas з покликом на заяву голови киргизького Держкомітету нацбезпеки (ДКНБ) Камчібека Ташиєва.

З киргизького боку протокол підписав сам Ташиєв, з таджицького – голова ДКНБ Таджикистану Саймумін Ятімов.

Ташиєв назвав підписання документа «ще одним кроком до миру, який поступово відновлюється на кордоні». Також він додав, що створена двома сторонами спільна комісія з розслідування нещодавнього збройного нападу на киргизько-таджицькому кордоні продовжить свою роботу 20 вересня.

Нагадаємо, що конфлікт на киргизько-таджицькому кордоні зі застосуванням зброї розпочався 14 вересня. Він призвів до смертей та поранень з обох боків. Сторони звинуватили одна одну у збройній аґресії.

За даними МОЗ Киргизії, внаслідок збройних сутичок загинуло 59 людей, поранення отримали 164 особи. У МНС республіки повідомили, що в Баткенській області, за попередніми даними, знищено або спалено 294 житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Зі зони конфлікту евакуйовано понад 136 тисяч громадян. 19 вересня, у Киргизстані оголошено національну жалобу за громадянами, які загинули на киргизько-таджицькому кордоні.

Заступник міністра закордонних справ Таджикистану Содік Імомі заявив, що в ході збройного конфлікту на кордоні з Киргизстаном загинув 41 громадянин Таджикистану.

Наразі Киргизія та Таджикистан дотримуються домовленостей про припинення вогню та відводять важку техніку від лінії кордону.