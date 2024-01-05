У Киргизстані засудили місцевого громадянина за участь у війні в Україні на боці Росії.

Засуджений був найманцем ПВК «Вагнер»

Наринський обласний суд засудив до п'яти років позбавлення волі 27-річного громадянина Киргизстану Бекназара Боругул уулу за участь у війні в Україні на боці російських окупаційних сил. Про це повідомив киргизький інформаційний портал 24.kg.

Обласний суд визнав чоловіка винним за статтею 256 КК (участь громадянина Киргизької Республіки у збройних конфліктах чи воєнних діях на території іноземної держави або проходження підготовки для здійснення терористичного акту). Засуджений був завербований як найманець до приватної військової компанії «Вагнер».

Вирок було ухвалено ще сьомого грудня 2023 року, але відомо про це стало щойно четвертого січня 2024-го, коли дружина засудженого Ділбару Турусбек кизи звернуться до вищої судової інстанції та подала касаційну скаргу на рішення обласного суду.

Стало відомо, що Бекназар Боругул уулу 2020 року виїхав на заробітки до Росії. Там він був засуджений до 10 років позбавлення волі нібито за перевезення наркотиків. У листопаді 2022 року до виправної колонії суворого режиму, де він відбував покарання, приїхали представники ПВК «Вагнер» та запропонував взяти участь у військових діях. Вони пообіцяли: якщо виживе, то йому дадуть російське громадянство і він зможе повернутися додому. У разі смерті матеріальну допомогу отримають його рідні.

Аби вийти з в’язниці киргиз уклав контракт з ПВК «Вагнер» та пішов воювати до України. Він брав участь у бойових діях в Україні з п’ятого листопада 2022 року до шостого липня 2023-го, отримав медаль «За взяття Бахмута» та приблизно півтори мільйона рублів зарплатні.

У вироку сказано, що обвинувачений Бекназар Боругул уулу частково визнав свою провину і просив винести виправдувальний вирок, оскільки опинився на війні не з власної волі, а щоб позбутися страждань у колонії і повернутися назад до родини.

Це вже не перший випадок, коли в Киргизстані засуджують учасників війни в Україні. Відомо, наприклад, що у травні 2023 року 31-річного киргиза Аскара Кубанічбека уулу засудили до десяти років позбавлення волі.