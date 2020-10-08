У Киргизстані пропав президент.

Також невідоме місцезнаходження скинутого прем’єр-міністра.

Сооронбай Жеенбеков

У Киргизстані безслідно зник президент Сооронбай Жеенбеков. Про це повідомив киргизький інформаційний портал TUZ.KG з покликом на слова заступника голови Ради безпеки республіки Омурбека Суваналієва. Невідоме й місцезнаходження відставленого протестувальниками прем'єр-міністра Киргизстану Кубатбека Боронова. «Вони пропали!» – заявив Суваналієв.

При цьому на даний момент з метою залагодження безпеки було ухвалено рішення закрити державні кордони Киргизстану. Також місцеві прикордонники отримали наказ не випускати з країни високопоставлених чиновників.

За словами Суваналієва, перші особи не з'являлися на публіці з початку протестних акцій. Було кілька звернень президента, опублікованих в мережі, але де вони були записані, – невідомо.

«Посадові особи, які полишили робочі місця, перебувають в конспіративних місцях. Сказати точно де, ми не можемо, багато хто з них переховується. Частина з них, як от Боронов, запевняють, що працюють віддалено і до демісії не подавали. Таких реваншистів досить багато, що може призвести до великих сутичок», – застеріг Суваналієв.

Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Киргизстану Курсан Асанов також заявив, що йому невідомо, де перебуває голова держави. При цьому він зазначив, що «зайнятий іншими проблемами», а саме – наведенням порядку в Бішкеку, де все ще проходять масові акції. «Думаю, що пошуками Жеенбекова й інших займаються інші структури», – цитує Асанова казахське видання 24.kg .

Відомо що напередодні Сооронбай Жеенбеков літав до Москви, щоб зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним. Чи відбулася ця зустріч – невідомо.

У четвер зранку, восьмого жовтня в містах Кара-Суу й Оші пройшли мітинги на підтримку киргизького президента.