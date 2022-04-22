У Киргизстані заборонили використання Z-символіки на 9 травня.

У країні також заборонили проводити акції як на підтримку України, так і на підтримку Росії.

мітинг у Бішкеку проти війни Росії в Україні

Державниий комітет національної безпеки Киргизстану (ДКНБ) закликав мешканців відмовитись від використання символу Z під час святкування 9 травня. Влада попросила не одягати гімнастерки з цією символікою під час ходи так званого «безсмертного полку». Про це повідомив киргизький інформаційний портал 24.kg.

ДКНБ попередив про відповідальність за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Свою заяву комітет випустив у відповідь на оголошення, що з'явилися від організацій з прокату карнавальних костюмів і військових одностроїв.

«Органи національної безпеки закликають організації з прокату карнавальних костюмів не здавати на прокат військову форму та костюми з символом Z, які сприяють розпалюванню міжнародної ворожнечі, а городян не одягати вказану форму на ходу “Безсмертного полку”, яка пройде 9 травня на честь Дня Перемоги в Великій Вітчизняній війні. ДКНБ попереджає про відповідальність, передбачену законодавством Киргизької Республіки за дії, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі», — йдеться у заяві.

Параду на 9 травня цього року в Киргизстані не буде. У Міністерстві оборони республіки повідомили, що натомість центральною площею Бішкеку пройде урочистим маршем особовий склад Бішкецького гарнізону та відбудеться низка інших військово-патріотичних заходів.

Ще в березні влада Киргизстану заборонила масові акції як на підтримку України, так і на підтримку Росії.

Раніше в Естонії заборонили проводити 9 травня публічні збори з використанням військової символіки Росії, прапорами СРСР, радянською військовою формою та георгіївськими стрічками «щоб уникнути провокацій». А парламент Молдови ухвалив законопроект, яким забороняється використовувати георгіївську стрічку, а також символи Z та V.