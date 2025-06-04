Експрезидента Киргизстану заочно засудили до 11,5 року позбавлення волі.

Алмазбека Атамбаєва визнали винним у незаконному збагаченні та участі в заворушеннях 2019 року.

 

 

Першотравневий районний суд у Бішкеку заочно засудив колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва до 11,5 року позбавлення волі. Про це повідомив киргизький інформаційний портал «Кактус». Експрезидента визнали винним у трьох кримінальних справах, об'єднаних в одне провадження.

 

За версією слідства, Алмазбек Атамбаєв винен у незаконному привласненні земельних ділянок у селі Кой-Таш в Аламудунському районі Чуйської області Киргизстану, у незаконному збагаченні та участі у збройному протистоянні з правоохоронними органами 7–8 серпня 2019 року.

 

Суд також ухвалив, що щодо Атамбаєва має діяти конфіскація майна та позбавлення державних нагород. Йому присудили виплатити великий грошовий штраф – 5.439 млрд сомів (понад $62 млн)

 

Президент Киргизстану Садір Жапаров назвав вирок занадто суворим і висловився про можливість помилування. «З моменту подій у Кой-Таші минуло шість років. Усе вже вляглося. Думаю, суд міг би не бути таким суворим. Звичайно, це не нав'язування суду, це моя особиста думка як громадянина. Я думаю, можна було б обмежитися пробацією чи штрафом. Але, з іншого боку, у тих подіях загинула людина, близько сотні постраждали. Вирок, яким би він не був, важким чи м'яким, було винесено в рамках закону. Ми повинні йому підкоритися. Ніхто не може змінити рішення суду. У мене теж немає такого права. У мене є інше право – право на помилування. Якщо він звернеться з відповідною заявою, я можу його помилувати», – заявив Жапаров в інтерв'ю державному інформаційному агентству «Кабар».

 

Нагадаємо, що Алмазмек Атамбаєв очолював Киргизстан з 2011 до 2017 року. Він став першим і поки що єдиним керівником держави в Центральній Азії, який полишив свою посаду добровільно після завершення визначених конституцією двох каденцій. Проблеми у Атамбаєва почалися після того, як він розкритикував свого наступника Сооронбая Жеєнбекова. У березня 2017 року він висловив жаль, що допоміг Жеєнбекову стати президентом. «Я прошу вибачення у всіх за те, що привів цю людину до влади», – заявив експрезидент.

 

У червні 2019 року Алмазмек Атамбаєв був позбавлений президентської недоторканності, йому було висунуто звинувачення у корупції. Сьомого серпня 2019 року правоохоронці двічі намагалися взяти штурмом резиденцію Атамбаєва в селі Кой-Таш. Наступного дня зіткнення відновилися, але під час спецоперації за участю близько трьох тисяч працівників міліції Атамбаєв здався. В ході заворушень постраждали 225 людей, загинув один спецпризначенець.

 

За президентства Жеєнбекова над Атамбаєвим уже вівся судовий процес, проте черговий державний переворот у країні в жовтні 2020 року цілковито змінив ситуацію. Жеєнбеков втратив владу, а Атамбаєва було звільнено з в’язниці й він полишив країну, подавшись до Іспанії нібито на лікування.

 

04.06.2025

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