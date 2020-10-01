У своєму отруєнні Навальний звинуватив Путіна.

В інтерв’ю німецькому виданню російський опозиціонер підтвердив свій намір повернутися до Росії.

 

 

Російський опозиційний політик Олексій Навальний заявив в інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel, що за його отруєнням стоїть президент Росії Володимир Путін. У самій Росії кримінальну справу за фактом замаху на його життя досі не відкрито.

 

«Я стверджую, що за цим злочином стояв Путін, у мене немає інших версій злочину», – цитує Der Spiegel слова Навального.

 

Також російський опозиціонер заявив про свій твердий намір повернутися до Росії. «Моє завдання зараз – залишатися типом, котрий не має страху. І я таки не маю страху» – запевнив він.

 

Інтерв’ю в повному обсязі німецьке видання обіцяє опублікувати щойно в п’ятницю, другого жовтня. Поки що для читачів доступні лише його окремі фрагменти. Зокрема, подано опис Навальним його відчуттів після того, як нервово-паралітична речовина «Новичок», якою він був отруєний, почала діяти. «Ти не відчуваєш болю, але розумієш, що вмираєш», – розповів він.

 

Самі ж журналісти видання Крістіан Еш (Christian Esch) і Бенджамін Бідер (Benjamin Bidder), описуючи зустріч з Навальним, зазначають, що поведінка інтерв’юйований жодним чином не видавала людину, котра нещодавно була при смерті. «Навальний виглядав жвавим, він жартував, багато сміявся. На перший погляд ніхто б не здогадався, що ця людина днями лежала в комі і нещодавно перебувала на межі життя й смерті. І лише, коли він почав наливати воду з пляшки, ми зауважили, які зусилля він докладав, як сильно тремтіли його руки».

 

Нагадаємо, Олексій Навальний був в комі з 20 серпня до сьомого вересня. Йому стало зле в літаку під час перельоту до Москви з Томська, де він разом з командою займався черговим антикорупційним розслідуванням. Спочатку його шпиталізували в Омську, куди екстрено сів літак, потім перевезли до Берліна в тамтешню клініку Charité.

 

Другого вересня спеціальна лабораторія Бундесверу виявила, що Олексія Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з так званої групи «Новачок». Згодом висновки лабораторії Бундесверу підтвердили відповідні лабораторії Франції і Швеції. 

 

01.10.2020

До теми

Парацетамол підвищує готовність ризикувати
Популярне знеболювальне змінює сприйняття ризику та послаблює відчуття небезпеки.
01.10.20 | | Наука
Книжка. Ножиці. Папір
Юлія Овсяник
Бібліотекарка, що ріже книжки. Звучить, ніби детектив. Однак це про мистецтво. Ірина Решетар – стрийська бібліотекарка – творить оригінальні композиції з книжок. Для цього використовує списану літературу. Одні її витворами захоплюються, інші критикують, захищаючи книжкову недоторканість. У кожному разі ці роботи не залишають байдужими.
30.09.20 | | Штука
Вікінги: біляві нормани – це міф
ДНК-аналіз засвідчує, що походження вікінгів було різноманітним та помішаним.
28.09.20 | | Наука
…плюс донбасифікація всієї країни
Олександр БОЙЧЕНКО
Що, вже хтось устиг образитися за саму назву? Це добре, бо так і задумано.
28.09.20 | | Дискурси
Бруківка, але не зовсім. Якою буде вулиця Бандери після реконструкції
Олена БУДЬКО
Стартує масштабна реконструкція вулиці, яка не бачила ремонту з радянських часів. Втім, ключове питання й досі не до кінця вирішене.
28.09.20 | | Галичина
Процес, що міг привести до перших органічних молекул
Щоб появилися органічні молекули, найчастіше потрібні живі істоти. Але звідки вони могли взятися ще перед зародженням життя? Нове дослідження містить здогадку. 
26.09.20 | | Наука
Поговорити з Патті Сміт
Юлія Бондар
Розмова заходить про нью-йоркську погоду. Коли Патті Сміт розповідає про сонячні дні, хочеться подумки прогулюватися місцями, де вона блукала 60 років тому. Про які вона згадувала в своїй книзі «Просто діти». Хочеться зазирнути до книгарні «Strand and Scribner’s» на Мангеттені, де вона працювала, повернути на Холл-стрит та Клінтон-стрит, чекати на зустріч з Ворголом десь біля «Фабрики» чи «Max’s Kansas City», або попрямувати до Кенсінгтонських садів.
26.09.20 | | Штука
Гра з правилами у декораціях Андрія Сагайдаковського
Анна ЗОЛОТНЮК
Художник прослизає між денотатом і конотатом для відстороненого спостерігання, часто іронічного, багатошарового. Цим він підриває структуру тоталітарної мови. І тоталітарної не в тільки в політичному значенні вимірі, а в сенсі однозначності чи затертості образу.
25.09.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.