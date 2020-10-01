У своєму отруєнні Навальний звинуватив Путіна.

В інтерв’ю німецькому виданню російський опозиціонер підтвердив свій намір повернутися до Росії.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний заявив в інтерв'ю німецькому тижневику Der Spiegel, що за його отруєнням стоїть президент Росії Володимир Путін. У самій Росії кримінальну справу за фактом замаху на його життя досі не відкрито.

«Я стверджую, що за цим злочином стояв Путін, у мене немає інших версій злочину», – цитує Der Spiegel слова Навального.

Також російський опозиціонер заявив про свій твердий намір повернутися до Росії. «Моє завдання зараз – залишатися типом, котрий не має страху. І я таки не маю страху» – запевнив він.

Інтерв’ю в повному обсязі німецьке видання обіцяє опублікувати щойно в п’ятницю, другого жовтня. Поки що для читачів доступні лише його окремі фрагменти. Зокрема, подано опис Навальним його відчуттів після того, як нервово-паралітична речовина «Новичок», якою він був отруєний, почала діяти. «Ти не відчуваєш болю, але розумієш, що вмираєш», – розповів він.

Самі ж журналісти видання Крістіан Еш (Christian Esch) і Бенджамін Бідер (Benjamin Bidder), описуючи зустріч з Навальним, зазначають, що поведінка інтерв’юйований жодним чином не видавала людину, котра нещодавно була при смерті. «Навальний виглядав жвавим, він жартував, багато сміявся. На перший погляд ніхто б не здогадався, що ця людина днями лежала в комі і нещодавно перебувала на межі життя й смерті. І лише, коли він почав наливати воду з пляшки, ми зауважили, які зусилля він докладав, як сильно тремтіли його руки».

Нагадаємо, Олексій Навальний був в комі з 20 серпня до сьомого вересня. Йому стало зле в літаку під час перельоту до Москви з Томська, де він разом з командою займався черговим антикорупційним розслідуванням. Спочатку його шпиталізували в Омську, куди екстрено сів літак, потім перевезли до Берліна в тамтешню клініку Charité.

Другого вересня спеціальна лабораторія Бундесверу виявила, що Олексія Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з так званої групи «Новачок». Згодом висновки лабораторії Бундесверу підтвердили відповідні лабораторії Франції і Швеції.