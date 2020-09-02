Меркель вимагає від Москви чітких пояснень щодо спроби вбивства Навального.

Спецлабораторія Бундесверу підтвердила, що російського опозиціонера отруєно «Новачком».

Спеціальна лабораторія Бундесверу підтвердила, що російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли хімічною нервово-паралітичною речовиною з так званої групи «Новачок». Про це йдеться в спеціальній заяві німецького уряду, оприлюдненій у середу, 2 вересня, його офіційним речником Штеффеном Зайбертом (Steffen Seibert). Дослідження були проведені військовими фахівціями-токсикологами бундеверу на замовлення університетської клініки Charité у Берліні, де Навальний перебуває на лікуванні.

У зв’язку з цим бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель провела екстрену прес-конференцію. «Олексій Навальний став жертвою нападу з використанням хімічної нервово-паралітичного речовини з групи «Новачок». Ця отрута, без будь-яких сумнівів, присутня в пробах. Відтак є доведеним: Олексій Навальний став жертвою злочину. Очевидно, його намагалися змусити замовкнути. І я щонайсильніше засуджую це – від імені всього німецького уряду. Злочин проти Олексія Навального спрямовано проти фундаментальних цінностей і прав, які ми відстоюємо», – цитує слова Меркель німецьке видання Bild.

Вона теж зазначила перед журналістами, що «є серйозні питання, на які може відповісти тільки уряд Росії». «Ми очікуємо, що російський уряд дасть чітке пояснення цієї ситуації», – зазначила очільниця німецького уряду.

За словами Меркель, до долі Навального нині прикута увага всього світу. Вона підкреслила, що Німеччина обговорить ситуацію, яка склалася з партнерами з НАТО і Європейської Унії, після чого буде ухвалено рішення про спільну реакції. Федеральний уряд також звернеться в Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

На заяву Меркель вже встиг відреагувати Кремль. Прес-секретар президента Росії Д. Пєсков заявив, що до вивезення з Росії Олексія Навального в його організмі не було виявлено слідів отруйних речовин. Про це повідомляє інформаційний портал «Газета.Ру». «До вивезення хворого до Берліна у відповідності з усіма міжнародними стандартами був проведений цілий комплекс аналізів у нас в країні, жодних отруйних речовин виявлено не було», – заявив Пєсков.