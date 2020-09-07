Навального вивели зі штучної коми.

Стан здоров’я російського опозиціонера покращується.

Стан здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального покращився. Про це йдеться в поширеному в понеділок, сьомого вересня, повідомленні берлінської клініки Charité, яке цитує телерадіокомпанія Deutsche Welle. Лікарі погодили публікацію даних про стан Навального з його дружиною Юлією.

Пацієнта вивели зі стану штучної коми. Процедура штучної вентиляції легенів поступово припиняється.

За словами німецьких медиків, Навальний реагує на вербальні подразники. «Однак ще занадто рано оцінювати потенційні довгострокові наслідки його важкого отруєння», – йдеться в повідомленні клініки.

Нагадаємо, що Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська до Москви. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера швидкою відвезли до лікарні. Він був шпиталізований в несвідомому стані й підімкнутий до апарату ШВЛ. 22 серпня Навального санітарним літаком доставили в Берлін, де він був шпиталізований у клініці Charité.

Другого вересня спеціальна лабораторія Бундесверу виявила, що Олексія Навального отруїли хімічною нервово-паралітичною речовиною з так званої групи «Новачок». У зв’язку з цим бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила: «Олексій Навальний став жертвою нападу з використанням хімічної нервово-паралітичного речовини з групи "Новачок". Ця отрута, без будь-яких сумнівів, присутня в пробах. Відтак є доведеним: Олексій Навальний став жертвою злочину. Очевидно, його намагалися змусити замовкнути. І я щонайсильніше засуджую це – від імені всього німецького уряду. Злочин проти Олексія Навального спрямовано проти фундаментальних цінностей і прав, які ми відстоюємо».