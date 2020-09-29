На Тернопільщині запровадили електронну систему видачі результатів ПЛР-тестів.

 

У Тернопільському обласному лабораторному центрі запрацювала електронна система видачі результатів ПЛР-тестів на коронавірус, що має пришвидши отримання результатів пацієнтами. Про це повідомила виконувачка обов’язків директорки центру Оксана Чайчук.

 

Фото https://suspilne.media

 

За її словами, електронною системою вірусологи користуються вже тиждень. На її встановлення витратили півмільйона гривень.

 

Фото https://suspilne.media

 

До лабораторного центру для дослідження на коронавірус привозять відібрані зразки та передають через захисне вікно разом із накладними, де вказані дані пацієнтів та штрих-кодами для пробірок. Проштриховані пробірки передають вірусологам. Вони готують матеріали для дослідження у шафі біологічної безпеки. Загалом дослідження триває близько 6 годин. Коли результат готовий, його вносять в електронну систему відповідно до штрих-коду пацієнта.

 

«Тепер люди, які зробили тест, зможуть отримати результат швидше, оскільки система автоматично надсилає його до медзакладу. Раніше результати виписували у заключенні, яке лікарі забирали самостійно», – зазначила Оксана Чайчук.

 

За добу у Тернопільському обласному лабораторному центрі опрацьовують близько 1000 зразків. Найбільша кількість тестів, які робили за добу – 1326.

 

Крім цього, працівники лабораторного центру пройшли двотижневий інтенсив щодо виконання ПЛР-тестів, щоб покращити навики.

 

Фото www.facebook.com/laboratorycentr

 

До слова, Тернопільщина стала лідером за рівнем підготовки лікарень до протидії COVID-19 серед регіонів України. За інформацією головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, в медичних закладах області відведено достатньо ліжок для пацієнтів, хворих на коронавірусну інфекцію; ліжкомісць з підведеним киснем; у відділеннях інтенсивної терапії та достатньо апаратів ШВЛ у перерахунку на 100 тис. населення.

 

Фото https://www.facebook.com/viktor.liashko

 

Як відомо, з 28 вересня в Україні діє нове епідеміологічне зонування, відповідно до якого Тернопіль та Бережани перебувають у «червоних» зонах карантину.

 

29.09.2020

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