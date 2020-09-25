Тернопіль повернувся у "червону зону". Львів - у "жовтій". Франківськ - у "помаранчевій".

 

На позачерговому засіданні у четвер, 24 вересня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нове епідемічне зонування в Україні, яке почне діяти з 28 вересня. У кількох районах Львівщини та Тернопільщини послабили карантин – їх вивели із «червоної» зони, повідомив урядовий портал.

 

 

«Червона» зона карантину буде діяти у двох містах – Тернополі та Бережанах.

 

У цих містах рекомендовано встановити обмеження на користування міським, приміським, міжобласним транспортом; відвідування закладів культури, торгівельних та розважальних закладів; установ та закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги населенню.

 

До «помаранчевої» зони на Тернопільщині віднесли: міста Кременець та Чортків, а також Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони.

 

У Львівській області: Бродівський, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони.

 

В Івано-Франківській області до «помаранчевої» зони віднесли: міста Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та Коломия, а також Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони.

 

У «жовтій» зоні на Львівщині будуть: міста Львів, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, а також Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони.

 

В Івано-Франківській області: міста Болехів та Яремче, Богородчанський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рожнятівський та Снятинський райони.

 

Нагадаємо, що 16 вересня уряд вніс зміни до постанови №641, якою визначені критерії для епідеміологічного зонування. Зокрема, для віднесення територій до «червоних зон» введено динамічний поріг рівня захворюваності – кількість недужих за останні 14 днів у перерахунку на 100 тисяч населення має бути вп'ятеро вища, ніж у середньому в Україні.

 

Окрім цього, уряд дозволив у «червоних» зонах роботу шкіл, якщо на самоізоляції у навчальних закладах перебуває до половини класів, і допустив відхід від усіх пропонованих обмежень.

 

У «помаранчевих» зонах Кабмін удвічі збільшив допустиму місткість громадського транспорту.

 

Мапа https://moz.gov.ua

25.09.2020

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