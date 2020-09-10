Львівські науковці отримали ґранти на розробку антибіотика та вакцини від коронавірусу.

Директор Інституту біології клітини НАН України Андрій Сибірний та його заступник Костянтин Дмитрук виграли ґранти на розробку вакцини від коронавірусу та нового антибіотика для лікування коронавірусних хворих. Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький після зустрічі з науковцями у середу, 9 вересня.

Фото https://loda.gov.ua

Науковці 8 вересня дізналися про перемогу у конкурсі Національного фонду досліджень України, в якому змагалося близько тисячі учасників.

Доктор біологічних наук Андрій Сибірний отримає 10 млн грн на розробку вакцини від SARS-CoV-2. Він сподівається, що уже за пів року разом з колегами отримає дріжджові продуценти вірусних білків, а тоді їх випробовуватимуть.

«У світі вже кілька країн працюють над створенням вакцини від Covid-19. Існує так званий феномен антитілозалежного посилення інфекції, що полягає в посиленні інфекційного процесу у присутності антитіл, специфічних до білка «корони» SARS-CoV-2. Ми врахували цей досвід у своїй роботі і для отримання антитіл маємо намір використовувати різні частини білка «корони» для уникнення зазначеного феномену. Напрацьовувати фрагменти вірусних білків будемо на дріжджах, адже це швидше і дешевше, ніж на тваринних клітинах», – зазначив Андрій Сибірний.

Фото https://loda.gov.ua

Костянтин Дмитрук отримає 5,1 млн грн на розробку антибіотика нового покоління. Відомо, що лікарі призначають 2-3 типи антибактеріальних препаратів пацієнтам з підтвердженою коронавірусою інфекцією. Це робиться для того, щоб зупинити вторинні супутні бактерійні інфекції, оскілкьи саме вони часто спричинюють летальні випадки. Не зважаючи на успіхи у використанні антибіотиків, при їхньому тривалому використанні бактерії знаходять механізми захисту, набуваючи резистентності. Між бактеріями та протимікробними триває постійна «гонка озброєнь», відтак є актуальна потреба у розробці нового препарату, пояснив доктор біологічних наук.

Нагадаємо, заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак звернулася до громадян із запевненням, що ПЛР-тестування для визначення коронавірусної хвороби у пацієнтів із відповідними симптомами державні медичні заклади мають надавати безкоштовно. Вона закликала повідомляти на «гарячу лінію» про випадки відмови у належному обслуговуванні у медичних закладах. Також оприлюднила алгоритм дій при виникненні симптомів ковіду.