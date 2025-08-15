Штучний інтелект розробив нові антибіотики.

Вони дозволять ефективно боротися з гонореєю та метицилінрезистентним золотистим стафілококом.

 

                           професор Джеймс Коллінз 

 

Штучний інтелект розробив два нові антибіотики, які потенційно здатні знищувати резистентні до ліків штами збудників гонореї та метицилінрезистентного золотистого стафілококу (MRSA). Як розповіли науковці Массачусетського технологічного інституту (MIT), система ШІ зібрала нові препарати з окремих атомів, а лабораторні дослідження, а також тести на тваринах засвідчили їхню ефективність проти супербактерій. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

 

Як розповіли дослідники з МІТ, наразі людям ці антибіотики призначати не можна: попереду ще роки доопрацювання та клінічних тестів. Проте американські науковці вважають, що завдяки штучному інтелекту може настати «друга золота ера» відкриття антибіотиків. Справа в тому, що десятиліття зловживання антибіотиками в терапії людей і в тваринництві призвели до того, що бактерії змогли розвинути стійкість до багатьох з цих ліків «останньої надії». Вже багато років бракує нових антибіотиків, які могли б боротися з супербактеріями, що вже є причиною понад мільйона смертей щороку.

 

Вчені часто висловлювали побоювання, що людство повернеться до стану, який існував до винаходу антибіотиків, коли багато хвороб знову стали б невиліковними. Тому й було вирішено залучити до пошуку нових антибіотиків спеціально підготовлений штучний інтелект.

 

Команда дослідників з MIT навчила модель створювати ліки. В рамках навчання штучному інтелекту подавали хімічні структури відомих хімічних сполук та описували їхній вплив на різні види бактерій. Окрім того, ШІ навчили, як різні молекулярні структури впливають на бактерії.

 

«Ми дуже задоволені, оскільки довели, що генеративний ШІ можна використовувати для створення абсолютно нових антибіотиків. ШІ дозволяє нам створювати молекули дешево та швидко, таким чином наш арсенал розширюється, і ми отримуємо реальну перевагу у боротьбі з генами супербактерій», – розповів  один із авторів дослідження професор Джеймс Коллінз (James Collins).

 

Розроблені ШІ антибіотики були протестовані в лабораторії на бактеріальних культурах і на мишах. «Ми дуже раді, тому що вдалося довести: генеративний штучний інтелект може бути використаний для розробки абсолютно нових антибіотиків», – заявив професор Коллінз.

 

Доктор Ендрю Едвардс (Andrew Edwards), фахівець в галузі антибіотико-резистентних бактерій з Інституту Флемінґа при Імперському коледжі Лондона, назвав роботу американських колег дуже значущою і такою, що має величезний потенціал. Однак при цьому наголосив: «ШІ дійсно обіцяє радикально допомогти відкриттю та розробці нових препаратів, але нам все одно доведеться зробити багато важкої роботи з перевірки їхньої безпеки та ефективності».

15.08.2025

