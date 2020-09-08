МОЗ оприлюднило алгоритм, як вимагати допомогу при підозрі на ковід.

 

Міністерство охорони здоров'я України запевняє, що українцям не треба самотужки проводити собі ПЛР-тестування для визначення коронавірусної хвороби – дослідження входить до переліку безкоштовних послуг, котрі мають надавати медичні заклади. Заступниця міністра МОЗ Ірина Микичак на брифінґу закликала українців звертатися на телефон "гарячої лінії" у випадку отримання відмови у належному обслуговуванні в медичних закладах. Також оприлюднила алгоритм дій при виникненні симптомів ковіду.

 

 

"У разі появи симптомів COVID-19, таких, як гарячка, кашель, задишка, утруднене дихання: хворий контактує зі своїм сімейним лікарем у телефонному режимі (чи онлайн); лікар приймає рішення про особистий огляд хворого (за потреби); лікар викликає мобільну бригаду для забору мазків на ПЛР; пацієнт не має самостійно організовувати своє обстеження на ПЛР – це входить в пакет оплати НСЗУ медзакладу", – повідомила Микичак.

 

Зі слів заступниці міністра, 935 медичних закладів отримали 147 млн грн для здійснення виїзного тестування. При цих закладах працює 1600 мобільних бригад.

 

При гарячці, утрудненому диханні Ірина Микичак закликала телефонувати на номер 103 – бригада "надає допомогу і оперативно приймає рішення про госпіталізацію до стаціонару". МОЗ звітує, що 25 обласних центрів отримали 784 млн грн "за контрактом COVID-19".

 

"Усі витрати на лікування в стаціонарі покриваються НСЗУ в рамках пакету COVID-19. Лікарні отримали 2,5 млрд грн для надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID-19", – запевнила чиновниця.

 

 

Втім, через низку скарг МОЗ вирішило проінспектувати спосіб надання допомоги українцям. "МОЗ, зважаючи на численні звернення громадян про те, що вони змушені купувати ліки для лікування в стаціонарах за власні кошти, скерувало в області мобільні групи для здійснення моніторингових візитів у лікарні для контролю використання коштів, профінансованих з державного бюджету для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою в рамках програми медичних гарантій, а також аналізу забезпечення лікарень медикаментами згідно з протоколом лікування", – повідомила Микичак.

 

Вона наголосила, що пацієнти і сімейні лікарі не мають шукати собі місця для госпіталізації – цим мають опікуватися відповідальні медики. А інформація про наявність місць у лікарнях кожної області має бути доступною для пацієнтів і їхніх родин.

 

МОЗ просить повідомляти про усі випадки надання неякісної меддопомоги або ж про відмови у наданні медичної допомоги на гарячі лінії: 0-800-505-201 (МОЗ), 1677 (НСЗУ). "Ми зможемо оперативно допомогти", – запевнила Микичак.

 

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