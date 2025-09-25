Вперше успішно вилікували хворобу Гантінгтона.

Лікарі стверджують, що вперше вдалося успішно вилікувати одну з найжорстокіших і найруйнівніших хвороб – хворобу Гантінгтона.

Ця хвороба передається у спадок, безжально вбиває клітини мозку і схожа на поєднання деменції, хвороби Паркінсона та моторної нейронової хвороби. Перші симптоми хвороби Гантінгтона зазвичай з'являються у віці 30-40 років і зазвичай є фатальними протягом двох десятиліть, тепер відкривається можливість, що більш раннє лікування може запобігти появі симптомів. Нове лікування є видом генної терапії, яка проводиться під час 12-18-годинної обережної операції на мозку. Лікування, ймовірно, буде дуже дорогим. Втім, це справжній проблиск надії у боротьбі з хворобою, яка вражає людей у розквіті сил і руйнує сім'ї.

В емоціях команда дослідників розплакалася, розповідаючи про те, як дані показують, що після лікування хвороба сповільнилася на 75% у пацієнтів. Це означає, що різке погіршення, який зазвичай очікується за рік, після лікування відтерміновано на чотири роки, даючи пацієнтам десятиліття «хорошої якості життя». Професор Табрізі, директор Центру хвороби Гантінгтона Університетського коледжу Лондона, назвала результати «вражаючими»: «Навіть у найсміливіших мріях ми не очікували 75-відсоткового уповільнення клінічного прогресування».

Імена пацієнтів, які пройшли лікування, не розголошуються, але один з них, який був відправлений на пенсію за станом здоров'я, повернувся до роботи. Інші учасники випробування – далі можуть ходити, попри те, що, за прогнозами, їм потрібні би були інвалідні візки.





Хвороба Гантінгтона передається у родині Джека Мей-Девіса. Він має дефектний ген, що викликає хворобу, як і його батько Фред та бабуся Джойс. Джек розповідає, що було «дуже жахливо і страшно» спостерігати за невпинним занепадом свого батька. Перші симптоми у Фреда з'явилися у віці близько 40 років, включаючи зміни в поведінці та рухах. Зрештою, йому знадобилася цілодобова паліативна допомога, і він помер у віці 54 років у 2016 році. Джеку 30 років, він працює помічником адвоката, нещодавно заручився з Хлоєю і взяв участь у дослідженні в Університетському коледжі Лондона, щоб обернути свій діагноз на користь. Проте він завжди знав, що йому судилося розділити долю батька, аж до сьогодні. Тепер він каже, що «абсолютно неймовірний» прорив «приголомшив» і дав надію дивитися в майбутнє, яке тепер «здається дещо світлішим, адже дозволяє думати, що життя може бути набагато довшим».

Хвороба Гантінгтона викликана дефектом в частині нашої ДНК, яка називається геном гантінгтіну. Якщо один з батьків хворіє на хворобу Гантінгтона, є 50% ймовірність, що дитина успадкує змінений ген і з часом також захворіє на хворобу Гантінгтона. Ця мутація перетворює нормальний білок, необхідний для роботи мозку, на вбивцю нейронів. Метою лікування є зниження рівня цього токсичного білка назавжди за допомогою одноразової дози. Терапія використовує передові технології генетичної медицини, що поєднують генну терапію та технології сайленсінгу генів (пригнічення генної експресії).

Все починається з безпечного вірусу, який був модифікований так, щоб містити спеціально розроблену послідовність ДНК. Він вводиться глибоко в мозок при МРТ-скануванні в режимі реального часу, що дозволяє направляти мікрокатетер до смугастого тіла (дорзального стріатуму), – хвостатого ядра та путамена (або лушпини, круглої парної ділянки сірої речовини в глибині мозку). Ця нейрохірургічна операція триває від 12 до 18 годин. Після цього вірус діє як мікроскопічний кур’єр, доставляючи новий фрагмент ДНК всередину клітин мозку, де він активується. Це перетворює нейрони на терапевтичну фабрику, що запобігає їхній загибелі. Клітини виробляють невеликий фрагмент генетичного матеріалу (так званий мікроРНК), призначений для перехоплення та деактивації інструкцій (так званих матричних РНК), що надсилаються з ДНК клітин для побудови мутантного гантінгтіну. Це призводить до зниження рівня мутантного гантінгтіну в мозку.

Два скани мозку поруч. Ліворуч –здоровий, праворуч – із втратою мозкової тканини внаслідок загибелі нейронів при хворобі Гантінгтона.

Результати випробування, в якому взяли участь 29 пацієнтів, були опубліковані в заяві компанії uniQure, але ще не опубліковані в повному обсязі для огляду іншими фахівцями. Дані показали, що через три роки після операції спостерігалося в середньому 75% уповільнення прогресування захворювання на основі оцінки, що поєднує когнітивні функції, моторні функції та здатність справлятися з повсякденним життям. Дані також показують, що лікування рятує клітини мозку. Рівень нейрофіламентів у спинномозковій рідині – чітка ознака відмирання клітин мозку – мав би зрости на третину при прогресуванні хвороби, але насправді він був нижчим, ніж на початку випробування.

«Це результат, на який ми так довго чекали, – каже професор Ед Вайлд, консультант-невролог Національної лікарні неврології та нейрохірургії при Університетському клінічному госпіталі Лондона (UCLH). – Була велика ймовірність, що ми ніколи не побачимо подібного результату, тому жити в світі, де ми знаємо, що це не просто можливо, а й що масштаби ефекту просто вражають, дуже важко повністю описати свої емоції». Він сказав, що «аж розплакався», думаючи про вплив, який це може мати на сім'ї.

Лікування вважається безпечним, хоча у деяких пацієнтів розвинулося запалення від вірусу, що викликало головний біль і сплутаність свідомості, що або зникало само по сбі, або потребувало лікування стероїдами.

Професор Вайлд вказує, що лікування «повинно тривати все життя», оскільки клітини мозку не замінюються організмом так само, як постійно оновлюються кров, кістки та шкіра.

Приблизно 75 тисяч людей у Великій Британії, США та Європі мають хворобу Гантінгтона, ще сотні тисяч є носіями мутації, що означає неминучий розвиток цієї хвороби.

UniQure заявляє, що подасть заявку на ліцензію в США в першому кварталі 2026 року з метою випуску препарату в продаж пізніше того ж року. Переговори з владою Великої Британії та Європи розпочнуться наступного року, але спочатку основна увага буде приділена США. Доктор Валід Абі-Сааб, головний медичний директор uniQure, сказав, що він «неймовірно схвильований» тим, що ці результати означають для сімей, і додав, що лікування має «потенціал для фундаментальної трансформації» хвороби Гантінгтона.

Однак препарат не буде доступний для всіх через високу складність операції та очікувану вартість. «Це, безсумнівно, буде дорого», – каже професор Вайлд. Офіційної ціни на препарат немає. Генна терапія часто є дорогою, але її довгостроковий ефект означає, що вона все ще може бути доступною. У Великій Британії Національна служба охорони здоров'я (NHS) оплачує генну терапію гемофілії B вартістю 2,6 млн фунтів стерлінгів на одного пацієнта.

Професор Табрізі каже, що ця генна терапія «є початком» і відкриє двері для терапій, які зможуть охопити більше людей. Вона висловила вдячність «справді хоробрим» волонтерам, які взяли участь у випробуванні, сказавши, що «надзвичайно рада за пацієнтів та їхні родини». Вона вже працює з групою молодих людей, які знають, що мають цей ген, але ще не мають симптомів – це так звана нульова стадія хвороби Гантінгтона – і має на меті провести перше профілактичне випробування, щоб перевірити, чи можна значно затримати розвиток хвороби або навіть повністю її зупинити.

James Gallagher

Huntington's disease successfully treated for first time

BBC, 24.09.2025