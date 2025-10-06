Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили за дослідження імунітету.

Лавреатами стали двоє американців і японець.

Лауреатами нобелівської премії з медицини та фізіології у 2025 році стали американські науковці Мері Брунков (Mary Brunkow) і Фред Рамсделл (Fred Ramsdell), а також японський учений Шимон Сакаґучі. Про це в понеділок, шостого жовтня, повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Нобелівського комітету. Премію присуджено за «відкриття, які стосуються периферійної імунної толерантності», що не дає імунній системі завдавати шкоди організму.

«Їхні відкриття відіграли вирішальну роль у розумінні того, як працює імунна система і чому не у всіх розвиваються серйозні автоімунні захворювання. Лауреати виявили "охоронців" в імунній системі – регуляторні Т-лімфоцити, які не дозволяють клітинам імунної системи атакувати їхнього носія», – зазначив голова Нобелівського комітету Олле Кемпе (Olle Kämpe).

Брунков, Рамсделл і Сакаґуті зробили внесок у дослідження ключових механізмів регулювання імунної системи. Наприкінці 1990-х років вони незалежно одне від одного з'ясували, що регуляторні Т-лімфоцити відіграють вирішальну роль у запобіганні автоімунним захворюванням. Роботи лавреатів заклали основу сучасного розуміння того, як імунна система розрізняє «свої» та «чужі» клітини.

Нагадаємо, що 2024 року Нобелівської премії з медицини та фізіології удостоїлися американські вчені Віктор Емброс (Victor Ambros) та Ґері Равкан (Gary Ruvkun) за «відкриття мікроРНК, нового класу найдрібніших РНК молекул, які відіграють вирішальну роль у регуляції генів».

Врученням премії з фізіології та медицини розпочався «Нобелівський тиждень». У вівторок, сьомого жовтня, стане відомим володар премії з фізики, восьмого жовтня оголосять лавреата з хімії, дев’ятого жовтня – з літератури. Лавреата премії миру оголосять в Осло у п'ятницю, 10 жовтня. Премію з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля присудять наступного понеділка, 13 жовтня. Церемонія нагородження лауреатів відбудеться 10 грудня у Стокгольмі.