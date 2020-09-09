Створення ОТГ із центром у Львові повністю підтримує лише 20% містян.

 

У Львові «Інститут міста» провів опитування серед містян, щоб виявити, яка частина мешканців підтримує створення ОТГ. Схвально ставляться до створення Львівської ОТГ 48,9% опитаних, повідомили у комунальній установі.

 

Фото http://city-institute.org

 

Зокрема, цілком підтримують створення Львівської ОТГ 20% респондентів, ще 28,9% − радше підтримують.

 

Негативно ставиться до утворення ОТГ з адміністративним центром у Львові близько 21,6% осіб: 8% − налаштовані цілком негативно, а 13,6% − радше негативно. Частка осіб, яким важко визначитись із відповіддю, сягнула 15,7%.

 

Відповідно до результатів дослідження, серед респондентів, які визначилися зі своїм ставленням, показник підтримки створення Львівської ОТГ становить 58%.

 

Вищий рівень підтримки виявили чоловіки − 53,4%, тоді як жінки − 45,3%.

 

У віковому вимірі найвищу підтримку проявляють особи, яким виповнилося 57 років і більше (53,7%), а найнижчу − молодь віком 18 − 22 роки (47,0%).

 

Фото http://city-institute.org

 

Зауважено також різницю у рівнях підтримки створення Львівської ОТГ за районами мешкання. Найбільшу прихильність проявили опитані із Галицького (57,7%) та Сихівського (53,3%) районів, а найменшу − опитані із Личаківського (45,1%) та Франківського (45,7%) районів міста.

 

Упродовж 16 липня − 22 серпня опитування охопило 2100 осіб, віком від 18 років, із 6 адміністративних районів Львова.

Фото пресслужби Львівської міської ради

 

До слова, міська громада Винників оскаржує рішення уряду про створення Львівської ОТГ у суді. 3 вересня міський голова м. Винники Володимир Квурт повідомив, що Київський адміністративний суд провів підготовче засідання у цій справі. За його інформацією, суд відклав розгляд справи до 17 вересня, оскільки суддя має ознайомитися із наданими запереченнями Кабміну.

 

Нагадаємо, 27 травня уряд ухвалив рішення про створення Львівської об'єднаної громади. Воно спричинило неоднозначну реакцію мешканців сусідніх зі Львовом населених пунктів. Зокрема, проти обʼєднання зі Львовом протестували громади Винників і Брюховицької ОТГ. 11 червня уряд оприлюднив затверджений перелік населених пунктів Львівської ОТГ, до якого увійшло 18 міст і сіл.

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