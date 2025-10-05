Львівщина пережила наймасованішу атаку за час війни.

Сьогодні вночі та вранці Львів і Львівська область стали мішенню однієї з найбільших комбінованих повітряних атак за час війни. Російські війська застосували крилаті ракети "Калібр", Х-101, "Кинджали", ударні дрони. Загинуло четверо людей і ще четверо поранені.

 

 

Повітряна тривога на Львівщині була оголошена о 03:50 і тривала до 09:00.


З 04:05 у Львові почали лунати вибухи під час атаки шахедами, через годину – від другої хвилі атаки шахедів (п’ять вибухів з 05:01 до 05:19), з 05:26 – під час атаки "Калібрами" (кілька вибухів протягом десяти хвилин), потім – о 05:50 і о 05:57, і пізніше – о 06:25.

 

О 6-й годині повідомили про виліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", через пів години, о 06:29, – про запуск двох "Кинджалів", а о 06:35 у Львові пролунали два потужні вибухи. Через пів години – вибухи під час атаки крилатими ракетами Х-101, запущеними з Ту-95. Весь цей час тривала атака ударними дронами (вибухи з 07:04 до 07:16 та з 07:26 по 07:40); о 08:47 на територію міста зайшов останній шахед, невдовзі пролунали вибухи.

 

О 05:22 лунали вибухи на Дрогобиччині, з 05:33 по 06:08 та з 06:34 по 07:18 – на Стрийщині.

 

Зранку Андрій Садовий поінформував, що у Львові горить індустріальний парк "Sparrow" (біля кільцевої дороги справа при виїзді по Городоцькій), зазначивши, що це цивільний об’єкт без будь-якої мілітарної складової (у парку, зокрема, розташовані склади FM Logistics). Частина Львова залишилася без світла (Рясне та Левандівка).

 

 

У Лапаївці, відразу за кільцевою дорогою на межі міста в напрямку Городоцької, було зруйновано два будинки, загинула родина.

 

У Львові в районі вулиць Стрийської, Скорини та Максимовича пошкоджені приміщення школи №86, дитячого садка "Без меж", церкви УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці та житлові будинки.

 

У Дрогобицькому районі зафіксовано прильоти по одному з об’єктів критичної інфраструктури району.

 

О 07:49 мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців зачиняти вікна і за можливості не перебувати на вулиці. Міський транспорт вийшов на маршрути із запізненням.

 

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що це наймасовіший комбінований удар по Львівщині від початку війни. Пошкоджено виробничі та складські приміщення, гаражі, станцію технічного обслуговування, а також об’єкти енергетичної інфраструктури. Окреме загоряння виникло на одному з газових сховищ області.

 

 

05.10.2025

