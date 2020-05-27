Уряд затвердив склад Львівської ОТГ.



Сьогодні, 27 травня, Кабмін на своєму засіданні затвердив склад Львівської ОТГ. Уряд проголосував за об'єднання Львова із майже 20 сусідніми населеними пунктами. До ОТГ мають увійти 11 громад: Львівська, Брюховицька, Винниківська, Грибовицька, Грядівська, Дублянська, Зашківська, Лисиничівська, Малехівська, Рудненська та Рясне-Руська.

Фото: Роман Балук/city-adm.lviv.ua

Як зазначив під час засідання Кабміну голова ЛОДА Максим Козицький, в першому варіанті, який ЛОДА відправила на розгляд Кабміну, до «Великого Львова» також мали увійти Сокільники, але після консультацій з експертами з Мінрегіонбуду Сокільники вирішили об’єднати в окрему ОТГ. За добу уряд має доопрацювати всі зауваження та звернення, що їх розглядали на засідання, зокрема щодо можливого включення Сокільників та Мурованого, – повідомляє «Твоє місто».

Міський голова Львова Андрій Садовий подякував уряду за детальний розгляд і схвалення рішення про створення Львівської ОТГ.

«Львівська ОТГ створена! Дякую всім, хто вник у проблему, детально розібрався з аргументами сторін та ухвалив таке рішення. Всім, хто, користуючись нагодою, пробував відірвати щось від Львова, також дякую. Ви нас мобілізували і показали всім свої справжні наміри. Бо пафосно говорити про «Великий Львів» на телеканалах і робити його насправді – це, виявляється, цілком різні речі», – написав Садовий на своїй fb-сторінці.

Натомість міський голова Винників Володимир Квурт назвав таке рішення Кабміну несправедливим, зауваживши, що, згідно з таким планом, Винники «вже цього року зникнуть як місто і окрема самоврядна громада та стануть частиною міста Львова без жодного статусу й впливу».

«Нас, винниківчан, попри нашу позицію і бажання, позбавили права бути територіальною громадою, а отже самостійно вирішувати свої проблеми та визначати свій розвиток. Рішення про ліквідацію Винниківської громади суперечить Конституції України. Це антидемократичне рішення, а отже, реформа децентралізації в підсумку звелася до імітації демократичних змін. Знищення Винниківської громади – результат, який цілком протилежний завданню цієї реформи, яка передбачала самодостатній розвиток та зміцнення місцевих громад в Україні», – вважає Квурт.

Він додав, що проведе консультації з активістами громади Винників і, якщо буде підтримка, готовий «продовжувати боротьбу за збереження нашої громади всіма цивілізованими методами». З юристами мер Винників планує обговорити можливість оскарження цього рішення в суді.

«Якщо не знайдемо розуміння в українських судах, то будемо шукати справедливості в Європейському суді, адже ліквідація Винниківської громади суперечить Європейській хартії місцевого самоврядування, яку Україна підписала. Також вважаю, що необхідно звернутись до всіх керівників міст-побратимів Винників в Польщі, Чехії, Італії, Німеччині тощо, і донести до них ситуацію, яка призвела до порушення демократичних прав та свобод членів нашої громади внаслідок ліквідації Винників як самоврядного міста. Сподіваюсь на підтримку демократичної європейської спільноти», – наголосив Володимир Квурт.

Рішення уряду, вочевидь, навряд чи влаштує і мешканців Брюховицької ОТГ. Нагадаємо, 20 травня голови та представники громад Брюховицької селищної ради, Бірківської, Домажирської, Рясне-Руської та Ясниської сільських рад підписали спільне звернення до Кабміну з проханням підтримати створення Брюховицької ОТГ у тому варіанті, який раніше подавався до ЛОДА, – тобто у складі населених пунктів, які входять до Брюховицької селищної ради (смт. Брюховичі); Бірківської сільської ради (с. Бірки, с. Рокитне, с. Діброва); Домажирської сільської ради (с. Домажир, с. Жорниська, с. Зелів, с. Кожичі); Рясне-Руської сільської ради (с. Рясне-Руське, с. Підрясне); Ясниської сільської ради (с. Ясниська, с. Буда, с. Задебрі, с. Діброва, с. Лісопотік, с. Озерське).

Фото: briukhovychi-rada.gov.ua

Ініціатори звернення наголошували, що проектована Брюховицька ОТГ готова і має всі для цього інструменти та підстави, адже індекс спроможності повністю відповідає критеріям створення об’єднаних територіальних громад, визначених на рівні уряду.

Учора ж, 26 травня, мешканці Домажира й довколишніх сіл перекривали дорогу в Підрясному, протестують проти приєднання до Львова й вимагаючи створення Брюховицької ОТГ.

Під час зустрічі з протестувальниками заступник голови ЛОДА Юрій Холод обіцяв донести прагнення людей до столичних управлінців, проте нагадав, що остаточне рішення буде за урядом. Фото: loda.gov.ua

У січні Львівська міськрада звернулася до Кабміну, Верховної Ради та ЛОДА з пропозицію створення великої Львівської ОТГ, до якої приєднати 20 сіл довкола міста. Проте вже в лютому понад 200 мешканців Брюховичів на громадських слуханнях виступили за створення Брюховицької ОТГ. До неї виявили бажання об’єднатися ще 4 села: Рясне-Руське, Домажир, Ясниська і Бірки.

Сьогодні Кабмін затвердив з доопрацюванням перспективні плани формування територій громад трьох областей: Запорізької, Львівської та Одеської. У Львівській області затверджено 73 спроможні територіальні громади. Таким чином, фактично затверджено перспективні плани формування територій громад усіх 24 областей України, за винятком окупованого Криму (тимчасово окуповані території Донбасу, за словами Шмигаля, потрапляють у план).