У Львові затвердили спеціальну почесну відзнаку – нагрудний знак «Залізний Лев».

У Львові міські депутати затвердили спеціальну почесну відзнаку: нагрудний знак «Залізний Лев» – для нагородження військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, ветеранів війни, добровольців, волонтерів, медичних працівників, рятувальників, працівників силових структур і служб цивільного захисту. Автором ескізу відзнаки є львів’янин Євген Равський – художник та чинний військовослужбовець103-ої окремої бригади територіальної оборони імені Митрополита Андрея Шептицького.

Нагрудний знак «Залізний Лев» має вигляд прямокутного хреста, обрамленого вінком з дубового листя, а в центрі – зображення Лева.

Євген Равський подякував Влодкові Костирку за підтримку та консультації і пояснив:

– Кольори стрічки взяті за основу зі старого львівського герба XIII–XIV ст. Синє – тло тарчі (щит), червоний і білий – колір брами.

– Міська корона: кількість веж на короні залежить від кількості населення. П'ять веж вказують, що населення міста – більше ста тисяч.

– Нагорода розроблена для пошанування різних сфер діяльності, а саме: військових, держслужбовців, підприємців, медиків, волонтерів, діячів культури, спортсменів.

Ґеник Равський

Дизайнер Збройних Сил України Тарас Іщик детальніше пояснив питання вибору кольорів стрічки, оскільки вони "можуть тригерити людей":

"Нагороди – це питання геральдичне, і значення кольорів тут є важливим. Це не тотожне з вексилологією як наукою про прапори. Однак самому стало цікаво розібратися, в чому причина. Спеціально Ґеника про це не питав, доки не розібрався сам.

З опису нагороди бачимо, що кольори стрічки взяті за основу зі старого львівського герба. Синє – тло тарчі (щит), червоний і білий колір – брами.

В дослідженні доктора Кажімєжа Соханєвіча "Герб міста Львова" (1933) знаходимо опис грамоти, якою папа Сикст V 15 вересня 1586 року надає зірку в лапу лева зі свого герба як ознаку вірності міста католицькій вірі. І зустрічаємо кольористичний опис малюнка герба, який був на оригіналі грамоти.

"Герб Львова: в СИНЬОМУ полі міський мур ЧЕРВОНОЇ барви з шістьома зубцями з трьома баштами... В мурі брама без воріт чорного кольору, а в ній золотий лев на задніх лапах... над ним СРІБНІ висячі ґрати".

Таким чином можемо констатувати велику історію Львова, яка має мати відображення в міських нагородах, оскільки це і частина традицій та історичної тяглості. А також те, що деколи змісти заховані глибше, ніж на поверхні".

"Залізний Лев – це символ стійкості і незламності, тому ця відзнака – про стійких і незламних людей, яких буде відзначати громада міста Львова. Важливо, що вона зроблена таким чином, що кожній галузі буде присвячена окрема лінійка", – пояснив керуючий справами виконкому Львівської мерії Євген Бойко.

У Львові діють такі почесні відзнаки:

«Орден Лева» (з 2010 року),

«Золотий герб м. Львова» (з 2010 року),

«Почесний знак Святого Юрія» (з 2011 року),

«Відзнака імені Олени Степанівни» (з 2015 року),

«Статуетка "Лев"» (з 2020 року).

Також у Львові з 2008 року діють почесні відзнаки територіальної громади із занесенням до Книги пошани міста Львова:

– звання «Почесний громадянин міста Львова»,

– звання «Львів’янин року» та

– звання «Шляхетна львівська родина».



