Температурна історія січня у Львові

За всі 210 років інструментальних метеорологічних спостережень у Львові (збереглися дані за 1786, 1812-1819, 1823-2024 роки) найтепліший січень був в 2007 році (середньомісячна температура +2,6°), найхолодніший – в 1942 році (середньомісячна температура -14,2°), січень 1942-го загалом був найзимнішим місяцем за весь час спостережень.
Середньосічнева температура за всі ці 210 років становить -4,0°С: -4,4° в позаминулому столітті, -4,2° – в минулому і -2,3° – в поточному.
Загалом, за цей час було двадцять січнів із середньою температурою вище 0°: у XIX століття такі теплі січні становили 6% всіх метеоспостережуваних січнів, у XX століття – 11%, і аж 16% першої чверті XXI, поточного, століття.
А було також чотирнадцять особливо зимних січнів, з середньою температурою менше 10° морозу – всі в минулих століттях: 7% всіх січнів XIX століття, 8% – XX століття і поки ще жодного в поточному столітті.
П'ять найтепліших січнів
|
січень 2007-го
|
|
+2,6°С
|
січень 2023-го
|
|
+2,5°С
|
січень 1936-го
|
|
+2,4°С
|
січень 1994-го
|
|
+1,8°С
|
січень 1983-го
|
|
+1,7°С
|
січень 1975-го
|
|
+1,6°С
П'ять найзимніших січнів
|
січень 1942-го
|
|
-14,2°С
|
січень 1940-го
|
|
-13,2°С
|
січень 1963-го
|
|
-12,9°С
|
січень 1838-го
|
|
-12,5°С
|
січень 1848-го
|
|
-11,9°С
Подекадно: найхолоднішими січні були в 1940-х роках – пересічна січнева температура становила -7,3°, найтеплішими, чи, точніше, найменш зимними, були 1990-і: -1,9° (це якщо не враховувати неповні 2020-і з середньою температурою -0,7°).
Найнижчу температуру у Львові за весь час спостережень було зафіксовано саме у січні: між 8-ю а 9-ю годиною ранку 12-го числа 1950 року термометр показував -33,7°; в поточному столітті цей січневий мінімум був 25 січня 2010 року (-30,5°), в позаминулому – 18 січня 1828 року (-32,3°).
Загалом, на січень припадає 41% річних мінімумів; пересічний добовий мінімум всіх 6,5 тисяч спостережуваних січневих днів за 210 років становить -6,6°; середня (за всі ці 210 років) найнижча температура за січень кожного року становить -17,0°; а за останні 50 років відповідно -5,3° і -15,9°.
Максимальна ж температура в січні спостерігалася о 16-й годині першого та другого січня позаминулого, 2023 року: +13,1°; в минулому столітті цей максимум сягав +12° (8.01.1994), в позаминулому – +10,9° (7.01.1877, 22.01.1899, 23.01.1899).
Було два роки, коли січнева температура не піднімалася вище нуля: 1940-й (максимально до -0,4°) та 1924-й (максимум був акурат нуль градусів).
Діапазон спостережуваних температур в січні сягає від 33,7° морозу до 13,1° тепла , тобто 46,8°. Середній діапазон за січень певного року складає 22,9°, найбільшим він був в січні 1950 року: 37,2° (від +3,5° 9 січня до -33,7° 12 січня); найменшим – в 1863 році: 10,3° (від -4,8° до +5,5°).
Середній діапазон коливань температури за січневу добу становить 4,9°; максимальна зміна температури протягом доби спостерігалася 1 січня 1979 року: о 4-й годині ранку температура була 3,2° тепла, а через 24 години впала на 24,7 градусів – до 21,5° морозу.
Екстремуми на кожне число січня.
Мінімальні температури на кожне число січня за весь час спостережень розкидані в інтервалі одного градусу: від -6,03° (1 січня) до -6,93° (23 січня); в усередненні за останні півстоліття цей діапазон дещо ширший (від -4,0° до -6,5°), за попередні п'ятдесят років – був ще ширший (від 5,9° до -9,5°).
Максимальні температури на кожне число січня – в усередненні за весь час спостережень – збільшуються від -2,09° на початку січня до -1,27° напринкінці. Цікаво, що в останні півтораста років (після виходу з малого льодовикового періоду) цей мінімум припадав на 19 січня (6 січня за старим стилем), недарма казали, що найбільші морози на Йордан; однак за останні півсторіччя мінімум змістився на 8 січня – майже на Йордан вже за новим стилем.
Найменша і найбільша температура на кожне число січня:
|
|
tmin
|
|
рік
|
|
tmax
|
|
рік
|
1 січня
|
|
-25,0
|
|
1814
|
|
+13,1
|
|
2023
|
2 січня
|
|
-25,6
|
|
1836
|
|
+13,1
|
|
2023
|
3 січня
|
|
-24,8
|
|
1908
|
|
+9,1
|
|
2023
|
4 січня
|
|
-22,8
|
|
1894
|
|
+12,4
|
|
1868
|
5 січня
|
|
-23,6
|
|
1954
|
|
+9,8
|
|
2022
|
6 січня
|
|
-21,6
|
|
1828
|
|
+10,3
|
|
1877
|
7 січня
|
|
-22,3
|
|
1848
|
|
+10,9
|
|
1877 і 1994
|
8 січня
|
|
-29,6
|
|
1987
|
|
+12,0
|
|
1994
|
9 січня
|
|
-29,7
|
|
1940
|
|
+8,6
|
|
1856
|
10 січня
|
|
-31,8
|
|
1940
|
|
+10,3
|
|
2007
|
11 січня
|
|
-31,8
|
|
1950
|
|
+11,2
|
|
1903
|
12 січня
|
|
-33,7
|
|
1950
|
|
+9,2
|
|
1991
|
13 січня
|
|
-25,2
|
|
1987
|
|
+8,7
|
|
2007
|
14 січня
|
|
-25,3
|
|
1862
|
|
+10,5
|
|
2007
|
15 січня
|
|
-25,0
|
|
1942
|
|
+8,0
|
|
1975
|
16 січня
|
|
-25,0
|
|
1831
|
|
+9,8
|
|
1975
|
17 січня
|
|
-26,9
|
|
1828
|
|
+10,7
|
|
2015
|
18 січня
|
|
-32,3
|
|
1828
|
|
+10,7
|
|
1939
|
19 січня
|
|
-31,5
|
|
1963
|
|
+10,8
|
|
1939
|
20 січня
|
|
-26,5
|
|
1940
|
|
+10,0
|
|
1918
|
21 січня
|
|
-27,5
|
|
1850
|
|
+10,0
|
|
1817
|
22 січня
|
|
-27,4
|
|
1942
|
|
+10,9
|
|
1899
|
23 січня
|
|
-28,2
|
|
1907
|
|
+10,9
|
|
1899
|
24 січня
|
|
-27,9
|
|
2010
|
|
+8,7
|
|
1985
|
25 січня
|
|
-30,5
|
|
2010
|
|
+10,5
|
|
1840
|
26 січня
|
|
-26,6
|
|
1823
|
|
+9,3
|
|
1995
|
27 січня
|
|
-26,7
|
|
1961
|
|
+11,3
|
|
1936
|
28 січня
|
|
-25,8
|
|
1848
|
|
+11,3
|
|
1835
|
29 січня
|
|
-25,1
|
|
1943
|
|
+10,9
|
|
2002
|
30 січня
|
|
-22,5
|
|
1987
|
|
+10,4
|
|
2002
|
31 січня
|
|
-24,2
|
|
1991
|
|
+11,0
|
|
2002
01.01.2025