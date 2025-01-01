Температурна історія січня у Львові

За всі 210 років інструментальних метеорологічних спостережень у Львові (збереглися дані за 1786, 1812-1819, 1823-2024 роки) найтепліший січень був в 2007 році (середньомісячна температура +2,6°), найхолодніший – в 1942 році (середньомісячна температура -14,2°), січень 1942-го загалом був найзимнішим місяцем за весь час спостережень.

Середньосічнева температура за всі ці 210 років становить -4,0°С: -4,4° в позаминулому столітті, -4,2° – в минулому і -2,3° – в поточному.

Загалом, за цей час було двадцять січнів із середньою температурою вище 0°: у XIX століття такі теплі січні становили 6% всіх метеоспостережуваних січнів, у XX століття – 11%, і аж 16% першої чверті XXI, поточного, століття.

А було також чотирнадцять особливо зимних січнів, з середньою температурою менше 10° морозу – всі в минулих століттях: 7% всіх січнів XIX століття, 8% – XX століття і поки ще жодного в поточному столітті.

П'ять найтепліших січнів

січень 2007-го +2,6°С січень 2023-го +2,5°С січень 1936-го +2,4°С січень 1994-го +1,8°С січень 1983-го +1,7°С січень 1975-го +1,6°С

П'ять найзимніших січнів

січень 1942-го -14,2°С січень 1940-го -13,2°С січень 1963-го -12,9°С січень 1838-го -12,5°С січень 1848-го -11,9°С

Подекадно: найхолоднішими січні були в 1940-х роках – пересічна січнева температура становила -7,3°, найтеплішими, чи, точніше, найменш зимними, були 1990-і: -1,9° (це якщо не враховувати неповні 2020-і з середньою температурою -0,7°).

Найнижчу температуру у Львові за весь час спостережень було зафіксовано саме у січні: між 8-ю а 9-ю годиною ранку 12-го числа 1950 року термометр показував -33,7°; в поточному столітті цей січневий мінімум був 25 січня 2010 року (-30,5°), в позаминулому – 18 січня 1828 року (-32,3°).

Загалом, на січень припадає 41% річних мінімумів; пересічний добовий мінімум всіх 6,5 тисяч спостережуваних січневих днів за 210 років становить -6,6°; середня (за всі ці 210 років) найнижча температура за січень кожного року становить -17,0°; а за останні 50 років відповідно -5,3° і -15,9°.

Максимальна ж температура в січні спостерігалася о 16-й годині першого та другого січня позаминулого, 2023 року: +13,1°; в минулому столітті цей максимум сягав +12° (8.01.1994), в позаминулому – +10,9° (7.01.1877, 22.01.1899, 23.01.1899).

Було два роки, коли січнева температура не піднімалася вище нуля: 1940-й (максимально до -0,4°) та 1924-й (максимум був акурат нуль градусів).

Діапазон спостережуваних температур в січні сягає від 33,7° морозу до 13,1° тепла , тобто 46,8°. Середній діапазон за січень певного року складає 22,9°, найбільшим він був в січні 1950 року: 37,2° (від +3,5° 9 січня до -33,7° 12 січня); найменшим – в 1863 році: 10,3° (від -4,8° до +5,5°).

Середній діапазон коливань температури за січневу добу становить 4,9°; максимальна зміна температури протягом доби спостерігалася 1 січня 1979 року: о 4-й годині ранку температура була 3,2° тепла, а через 24 години впала на 24,7 градусів – до 21,5° морозу.

Екстремуми на кожне число січня.

Мінімальні температури на кожне число січня за весь час спостережень розкидані в інтервалі одного градусу: від -6,03° (1 січня) до -6,93° (23 січня); в усередненні за останні півстоліття цей діапазон дещо ширший (від -4,0° до -6,5°), за попередні п'ятдесят років – був ще ширший (від 5,9° до -9,5°).

Максимальні температури на кожне число січня – в усередненні за весь час спостережень – збільшуються від -2,09° на початку січня до -1,27° напринкінці. Цікаво, що в останні півтораста років (після виходу з малого льодовикового періоду) цей мінімум припадав на 19 січня (6 січня за старим стилем), недарма казали, що найбільші морози на Йордан; однак за останні півсторіччя мінімум змістився на 8 січня – майже на Йордан вже за новим стилем.

Найменша і найбільша температура на кожне число січня: