Температурна історія січня у Львові

Орест Друль

За всі 210 років інструментальних метеорологічних спостережень у Львові (збереглися дані за 1786, 1812-1819, 1823-2024 роки) найтепліший січень був в 2007 році (середньомісячна температура +2,6°), найхолодніший – в 1942 році (середньомісячна температура -14,2°), січень 1942-го загалом був найзимнішим місяцем за весь час спостережень.

 

Середньосічнева температура за всі ці 210 років становить -4,0°С: -4,4° в позаминулому столітті, -4,2° – в минулому і -2,3° – в поточному.

 

Загалом, за цей час було двадцять січнів із середньою температурою вище 0°: у XIX століття такі теплі січні становили 6% всіх метеоспостережуваних січнів, у XX століття – 11%, і аж 16% першої чверті XXI, поточного, століття.

 

А було також чотирнадцять особливо зимних січнів, з середньою температурою менше 10° морозу – всі в минулих століттях: 7% всіх січнів XIX століття, 8% – XX століття і поки ще жодного в поточному столітті.

 

 

П'ять найтепліших січнів

січень 2007-го

   

+2,6°С

січень 2023-го

   

+2,5°С

січень 1936-го

   

+2,4°С

січень 1994-го

   

+1,8°С

січень 1983-го

   

+1,7°С

січень 1975-го

   

+1,6°С

 

П'ять найзимніших січнів

січень 1942-го

   

-14,2°С

січень 1940-го

   

-13,2°С

січень 1963-го

   

-12,9°С

січень 1838-го

   

-12,5°С

січень 1848-го

   

-11,9°С

 

Подекадно: найхолоднішими січні були в 1940-х роках – пересічна січнева температура  становила -7,3°, найтеплішими, чи, точніше, найменш зимними, були 1990-і: -1,9° (це якщо не враховувати неповні 2020-і з середньою температурою -0,7°).

 

 

Найнижчу температуру у Львові за весь час спостережень було зафіксовано саме у січні: між 8-ю а 9-ю годиною ранку 12-го числа 1950 року термометр показував -33,7°; в поточному столітті цей січневий мінімум був 25 січня 2010 року (-30,5°), в позаминулому – 18 січня 1828 року (-32,3°).

 

Загалом, на січень припадає 41% річних мінімумів; пересічний добовий мінімум всіх 6,5 тисяч спостережуваних січневих днів за 210 років становить -6,6°; середня (за всі ці 210 років) найнижча температура за січень кожного року становить -17,0°; а за останні 50 років відповідно  -5,3° і -15,9°.

 

 

Максимальна ж температура в січні спостерігалася о 16-й годині першого та другого січня позаминулого, 2023 року: +13,1°; в минулому столітті цей максимум сягав +12° (8.01.1994), в позаминулому – +10,9° (7.01.1877, 22.01.1899, 23.01.1899).

 

Було два роки, коли січнева температура не піднімалася вище нуля: 1940-й (максимально до -0,4°) та 1924-й (максимум був акурат нуль градусів).

 

 

Діапазон спостережуваних температур в січні сягає від 33,7° морозу до 13,1° тепла , тобто 46,8°. Середній діапазон за січень певного року складає 22,9°, найбільшим він був в січні 1950 року: 37,2° (від +3,5° 9 січня до -33,7° 12 січня); найменшим – в 1863 році: 10,3° (від -4,8° до +5,5°).

 

Середній діапазон коливань температури за січневу добу становить 4,9°; максимальна зміна температури протягом доби спостерігалася 1 січня 1979 року: о 4-й годині ранку температура була 3,2° тепла, а через 24 години впала на 24,7 градусів – до 21,5° морозу.

 

 

Екстремуми на кожне число січня.

 

Мінімальні температури на кожне число січня за весь час спостережень розкидані в інтервалі одного градусу: від -6,03° (1 січня) до -6,93° (23 січня); в усередненні за останні півстоліття цей діапазон дещо ширший (від -4,0° до -6,5°), за попередні п'ятдесят років – був ще ширший (від 5,9° до -9,5°).

 

Максимальні температури на кожне число січня – в усередненні за весь час спостережень – збільшуються від -2,09° на початку січня до -1,27° напринкінці. Цікаво, що в останні півтораста років (після виходу з малого льодовикового періоду) цей мінімум припадав на 19 січня (6 січня за старим стилем), недарма казали, що найбільші морози на Йордан; однак за останні півсторіччя мінімум змістився на 8 січня – майже на Йордан вже за новим стилем.

 

Найменша і найбільша температура на кожне число січня:

 

  

tmin

  

рік

  

tmax

  

рік

1 січня

  

-25,0

  

1814

  

+13,1

  

2023

2 січня

  

-25,6

  

1836

  

+13,1

  

2023

3 січня

  

-24,8

  

1908

  

+9,1

  

2023

4 січня

  

-22,8

  

1894

  

+12,4

  

1868

5 січня

  

-23,6

  

1954

  

+9,8

  

2022

6 січня

  

-21,6

  

1828

  

+10,3

  

1877

7 січня

  

-22,3

  

1848

  

+10,9

  

1877 і 1994 

8 січня

  

-29,6

  

1987

  

+12,0

  

1994

9 січня

  

-29,7

  

1940

  

+8,6

  

1856

10 січня

  

-31,8

  

1940

  

+10,3

  

2007

11 січня

  

-31,8

  

1950

  

+11,2

  

1903

12 січня

  

-33,7

  

1950

  

+9,2

  

1991

13 січня

  

-25,2

  

1987

  

+8,7

  

2007

14 січня

  

-25,3

  

1862

  

+10,5

  

2007

15 січня

  

-25,0

  

1942

  

+8,0

  

1975

16 січня

  

-25,0

  

1831

  

+9,8

  

1975

17 січня

  

-26,9

  

1828

  

+10,7

  

2015

18 січня

  

-32,3

  

1828

  

+10,7

  

1939

19 січня

  

-31,5

  

1963

  

+10,8

  

1939

20 січня

  

-26,5

  

1940

  

+10,0

  

1918

21 січня

  

-27,5

  

1850

  

+10,0

  

1817

22 січня

  

-27,4

  

1942

  

+10,9

  

1899

23 січня

  

-28,2

  

1907

  

+10,9

  

1899

24 січня

  

-27,9

  

2010

  

+8,7

  

1985

25 січня

  

-30,5

  

2010

  

+10,5

  

1840

26 січня

  

-26,6

  

1823

  

+9,3

  

1995

27 січня

  

-26,7

  

1961

  

+11,3

  

1936

28 січня

  

-25,8

  

1848

  

+11,3

  

1835

29 січня

  

-25,1

  

1943

  

+10,9

  

2002

30 січня

  

-22,5

  

1987

  

+10,4

  

2002

31 січня

  

-24,2

  

1991

  

+11,0

  

2002

 

 

 

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