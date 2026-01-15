У Львові біля пам'ятника Степанові Бандері вибухнув збитий шахед.

Нині зранку Росія атакувала Львів ударним БпЛА, вибух пролунав поблизу пам’ятника Степанові Бандері – дрон влучив у дитячий майданчик поруч.

 


Повітряну тривогу у Львові оголосили о 06:06. Повітряні сили ЗСУ повідомили про БпЛА у Золочівському районі західним курсом, через 20 хвилин – про БпЛА курсом на Пустомити. Пізніше в Повітряному командуванні «Захід» Повітряних сил ЗСУ повідомили, що о 06:30 ударний БЛА типу «Shahed» на околицях міста був уражений вогнем мобільних вогневих груп; також з метою завадити дрону досягти цілі працювали підрозділи радіоелектронної боротьби, уражений дрон впав у центральній частині міста.

 

О 06:34 пролунав вибух. Спершу голова ЛОВА Максим Козицький повідомив про влучання ворожого бойового дрона в центрі Львова, а згодом уточнив, що дрон впав на дитмайданчик на вул. Степана Бандери, зазначивши, що попередньо без жертв і постраждалих.

 

Відбій повітряної тривоги оголосили о 06:50.

 

Згодом міський голова Львова Андрій Садовий показав відео падіння дрона біля пам'ятника Степану Бандері. Він підтвердив, що обійшлося без постраждалих, лиш "вибуховою хвилею зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд. Є вибиті вікна у будинках поруч, зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках".

 

На відео видно, що на площі біля пам'ятника в момент вибуху було двоє людей.

 

 

 

Пізніше перший заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив, що, теж попередньо, пошкоджено 9 житлових будинків (у них вибито вікна), також зазнали ушкоджень вітражі в церкві Святих Ольги та Єлизавети, вибиті вікна зафіксовано у школі №55 та в коледжі, що розташований поруч, а також у "Львівській політехніці".

 

Тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицьких. Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.

 

 

15.01.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Ключове питання «На хіба?»
Юрко ТИМЧУК
Американці вивчили, де знаходиться Венесуела, тепер шукають Гренландію з Іраном. В українців дещо інші проблеми. Огляд подій тижня.
13.01.26 | | Україна
Василь Мудрий (1893–1966)
Оля Гнатюк • Мирослав Чех
Укорінена в Польщі хибна думка про домінування націоналістів в українському політичному житті у 1930-х роках, слабкість УНДО тощо потребує принципової корекції.
12.01.26 | | Минуле
Про засади діалогу
Олег Яськів
Сумніви у достовірності породжують психологічний неспокій. Але це не найбільша плата за можливість доходити у діалозі згоди і формувати простір довіри
12.01.26 | | Дискурси
Юрій Тарнавський і його спадок
У четвер, 15 січня, о 18:30, у Києві, в Книгарні-кав’ярні Старого Лева (вул. Михайлівська, 18) за участі поетів Олександра Мимрука та Олега Коцарева відбудеться літературний вечір, присвячений Юрію Тарнавському.
11.01.26 | | Штука
Бабцюні іронічних мітів
Яна Гудзан обрала темою своїх живописних творів образи українських сільських бабусь, в оточенні всього притаманного їм побуту і традицій, що відображають їхній життєвий досвід як квінтесенцію соціальної пам’яті та міфології.
10.01.26 | | Штука
Біль усвідомлення
Олеся Ісаюк
Бажання заглушити враження від постійного «свята смерті й ран» та відчай від усвідомлення, що кожен день може бути останнім, є лише верхнім, найбільш видимим «поверхом»
10.01.26 | | Галичина
Місія поета
Василь МАХНО
Мовний поетичний плин для більшості чужорідний – і не через формальні ознаки вірша, а через конденсацію та густину мовної матерії, через неприродність поетичної мови.
10.01.26 | | Дискурси
Новорічний концерт Фрайбурга
Аделіна Єфіменко
Знаменна подія в Німеччині: у новорічному концерті «Усе тече — між Влтавою та прекрасним блакитним Дунаєм» Фрайбурзький філармонічний оркестр під орудою Артема Лонгінова презентує твори з Антології української симфонічної мініатюри.
09.01.26 | | Штука

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.