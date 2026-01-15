У Львові біля пам'ятника Степанові Бандері вибухнув збитий шахед.

Нині зранку Росія атакувала Львів ударним БпЛА, вибух пролунав поблизу пам’ятника Степанові Бандері – дрон влучив у дитячий майданчик поруч.



Повітряну тривогу у Львові оголосили о 06:06. Повітряні сили ЗСУ повідомили про БпЛА у Золочівському районі західним курсом, через 20 хвилин – про БпЛА курсом на Пустомити. Пізніше в Повітряному командуванні «Захід» Повітряних сил ЗСУ повідомили, що о 06:30 ударний БЛА типу «Shahed» на околицях міста був уражений вогнем мобільних вогневих груп; також з метою завадити дрону досягти цілі працювали підрозділи радіоелектронної боротьби, уражений дрон впав у центральній частині міста.

О 06:34 пролунав вибух. Спершу голова ЛОВА Максим Козицький повідомив про влучання ворожого бойового дрона в центрі Львова, а згодом уточнив, що дрон впав на дитмайданчик на вул. Степана Бандери, зазначивши, що попередньо без жертв і постраждалих.

Відбій повітряної тривоги оголосили о 06:50.

Згодом міський голова Львова Андрій Садовий показав відео падіння дрона біля пам'ятника Степану Бандері. Він підтвердив, що обійшлося без постраждалих, лиш "вибуховою хвилею зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд. Є вибиті вікна у будинках поруч, зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках".

На відео видно, що на площі біля пам'ятника в момент вибуху було двоє людей.

Пізніше перший заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив, що, теж попередньо, пошкоджено 9 житлових будинків (у них вибито вікна), також зазнали ушкоджень вітражі в церкві Святих Ольги та Єлизавети, вибиті вікна зафіксовано у школі №55 та в коледжі, що розташований поруч, а також у "Львівській політехніці".

Тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицьких. Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує. Через перекриття не їздять тролейбусні маршрути №27, №32 та №38.