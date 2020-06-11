Оприлюднено кінцевий перелік міст і сіл у складі Львівської ОТГ.

Кабінет Міністрів оприлюднив затверджений перелік населених пунктів, які стали частиною Львівської об'єднаної громади. Відповідно до документа, Львівська ОТГ налічуватиме 18 міст і сіл, а загалом на Львівщині передбачено 73 об’єднані громади.

За словами заступника міського голови з питань містобудування Любомира Зубача, Львів готовий координувати зусилля задля покращення послуг для людей і закликає до співпраці сусідні міста й села, які, відповідно до рішення уряду, увійшли до складу Львівської ОТГ.

«Фактично, цей документ – правда, як проєкт рішення – був оприлюднений ще на засіданні Кабміну наприкінці травня, коли й приймався Перспективний план Львівської області. За нього, власне, і голосував уряд. Зараз це вже не проєкт, а доконаний факт з усіма потрібними візами. Без неприємних сюрпризів – і це тішить. Маємо таку собі офіційну крапку. Що далі? Закочуємо рукави і працюємо. Вже розсилаємо всім громадам, які увійшли у Львівську ОТГ, опитувальники, вже провели кілька виїзних зустрічей у селах. Таким чином формуємо перелік того, що є зроблено, а що потребує нагального вирішення. Будемо мати таку собі дорожню карту, щоб знати, із чим працювати, куди рухатись, як координувати зусилля задля покращення послуг для людей", – зазначив Любомир Зубач.

Нагадаємо, в рамках створення Львівської ОТГ Львів бере на себе низку зобовʼязань. Це, зокрема, побудова сучасних Центрів надання адміністративних послуг у кожному селі громади, якісне транспортне сполучення, підтримка військових, обслуговування мешканців ОТГ у лікарнях міста, забезпечення сучасних освітніх послуг, зокрема створення медіатек, коворкінгів, молодіжних центрів.

Окрім того, як зазначили в ЛМР, мешканці приєднаних до Львова населених пунктів зможуть брати участь і реалізовувати власні проєкти громадського бюджету. У міськраді також анонсували розробку програми централізованого водопостачання та каналізування і поетапну її реалізацію. А ще запевнили, що виконавча влада залишатиметься на місцях, а представники громад будуть у спільній із містом раді. Крім того, в планах – створення органів самоорганізації населення як представницьких органів навколишніх громад зі збереженням окремих управлінських та фінансових функцій.

Нагадаємо, 27 травня уряд ухвалив рішення про створення Львівської ОТГ. Воно спричинило неоднозначну реакцію мешканців сусідніх зі Львовом населених пунктів. Зокрема, проти обʼєднання зі Львовом протестували громади Винників і Брюховицької ОТГ.